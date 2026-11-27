Un hombre murió luego de caer desde aproximadamente 7 metros de altura cuando se encontraba impermeabilizando un techo de lamina. Los hechos fueron reportados sobre la calle Marqués de Aguayo, en la colonia Valle de Marqués, en Monterrey, Nuevo León.

Hasta este lugar llegaron elementos de Protección Civil de Nuevo León, de Fuerza Civil y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes confirmaron la muerte del hombre. Policías de inmediato resguardaron el área para comenzar con las investigaciones correspondientes.

Se espera que sea durante las próximas horas cuando a este lugar acudan peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) para realizar las labores correspondientes y determinen como sucedió la caída del hombre.

Rescatistas ya se encuentran inspeccionando el lugar donde ocurrió el accidente y si el hombre contaban con las medidas necesarias para realizar actividades en una zona alta. Será en las próximas horas cuando se revelen más detalles al respecto.

Autoridades de investigación lograron identificar al hombre fallecido como José Luis Gallegos González, de 55 años de edad. Hasta el momento se desconoce si el sujeto se encontraba laborando en este lugar o si habitaba en la propiedad en la que se encontraba.