Más de cinco horas permaneció cerrada la carretera federal México–Veracruz, a la altura del municipio poblano de Tepanco de López, tras la volcadura de un tráiler que transportaba alrededor de 40 toneladas de maíz.

El accidente ocurrió la mañana de este viernes 27 de noviembre, cuando el operador de la pesada unidad circulaba con sentido a Tehuacán y, presuntamente por el exceso de velocidad, perdió el control del vehículo y volcó.

Luego del percance, las toneladas de grano quedaron esparcidas sobre la cinta asfáltica y la unidad terminó atravesada, lo que obligó a interrumpir la circulación vehicular.

Elementos de la Policía Municipal de Tepanco de López y de la Guardia Nacional, división Carreteras, abanderaron la zona para prevenir otro accidente.

Debido a la cantidad de maíz derramado, fue necesaria la intervención de maquinaria especializada para retirar el grano y liberar la vialidad.

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Pese a lo aparatoso de la volcadura, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales y afectaciones a la circulación.

En otro hecho vial, personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil y corporaciones de atención a emergencias, atendieron la volcadura de un tractocamión en el paraje Llano Grande del municipio de Coatzingo, Puebla, donde tras una revisión se descartaron riesgos mayores para la población.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Tráiler Vuelca en la Carretera Izúcar de Matamoros-Tepexi de Rodríguez de Puebla

De acuerdo con el reporte oficial, el conductor de la unidad siniestrada, de 36 años, recibió atención prehospitalaria por parte de paramédicos locales y posteriormente fue trasladado a un nosocomio para continuar con su atención médica.

El camión accidentado en la carretera Izúcar de Matamoros-Tepexi de Rodríguez, se volcó sobre su costado, por lo tanto personal de Protección Civil y elementos policiales realizaron labores de inspección y vigilancia para prevenir nuevos incidentes.

Las autoridades descartaron derrames de combustible y otras condiciones peligrosas, para dar inicio al retiro de la unidad accidentada.

Con información de Genaro Zepeda

MCS