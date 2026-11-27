Katseye llega a la Ciudad de México para ofrecer dos conciertos este viernes 27 y sábado 28 de noviembre de 2026 en el Palacio de los Deportes. Sin embargo, las condiciones meteorológicas previstas para este fin de semana podrían complicar los traslados de sus seguidores, por lo que se recomienda tomar precauciones antes de salir.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la primera tormenta invernal ocasionará lluvias fuertes en la CDMX durante este sábado. También existe la posibilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas ubicadas por encima de los 2 mil 800 metros de altitud.

Ante este pronóstico, quienes asistan a los espectáculos deben considerar el clima durante sus traslados, el acceso al recinto y el tiempo de espera antes de que comience el show.

Se recomienda utilizar ropa térmica o vestir en capas para conservar el calor, además de llevar una chamarra impermeable en caso de lluvia. También es importante anticipar la llegada para evitar contratiempos.

Cabe aclarar que la posibilidad de nieve o aguanieve corresponde a las zonas montañosas, por lo que no significa que vaya a nevar en el Palacio de los Deportes.

¿A qué hora son los conciertos de Katseye en CDMX?

Las dos presentaciones forman parte de su gira internacional The Wildworld Tour y están programadas para iniciar a las 20:00 horas. Las integrantes ya arribaron a la capital mexicana para encontrarse con sus seguidores.

La agrupación ha ganado popularidad internacional con canciones como "Gabriela", "Gameboy" y "Gnarly", que han conseguido gran difusión entre los seguidores del pop y el K-pop.

Para ingresar al concierto, los asistentes pueden llevar impermeables, pero no está permitido el acceso con paraguas, de acuerdo con las indicaciones compartidas para el evento. Por ello, es conveniente prepararse para la lluvia y revisar el pronóstico antes de salir.