Un aparatoso accidente se registró durante las primeras horas de este día en el cruce de la Calzada San Pedro y Quinta Avenida, en la colonia Arenal de Tampico, donde se vieron involucrados una camioneta y un taxi del transporte público.

De acuerdo con los primeros reportes, presuntamente la camioneta salía de un establecimiento nocturno ubicado a pocas cuadras del lugar cuando impactó al taxi, tras el choque el conductor de la camioneta habría intentado darse a la fuga; sin embargo, metros más adelante perdió el control de la unidad y terminó estrellándose contra un establecimiento dedicado a la venta de frutas y verduras.

A consecuencia del impacto contra el inmueble, se registró una fuga de gas, situación que fue atendida por elementos del Cuerpo de Bomberos de Tampico, quienes lograron controlar el incidente y evitar mayores riesgos.

Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas, el conductor de la camioneta quedó a disposición de la Fiscalía, mientras que personal de Tránsito mantiene el acordonamiento y abanderamiento de la zona para realizar las diligencias correspondientes y deslindar responsabilidades.