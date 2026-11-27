Camioneta Choca Contra Taxi y Termina Contra Negocio Tras Intentar Huir en Tampico
A consecuencia del impacto contra el inmueble, se registró una fuga de gas, situación que fue atendida por elementos del Cuerpo de Bomberos
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A consecuencia del impacto contra el inmueble, se registró una fuga de gas, situación que fue atendida por elementos del Cuerpo de Bomberos
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Un aparatoso accidente se registró durante las primeras horas de este día en el cruce de la Calzada San Pedro y Quinta Avenida, en la colonia Arenal de Tampico, donde se vieron involucrados una camioneta y un taxi del transporte público.
De acuerdo con los primeros reportes, presuntamente la camioneta salía de un establecimiento nocturno ubicado a pocas cuadras del lugar cuando impactó al taxi, tras el choque el conductor de la camioneta habría intentado darse a la fuga; sin embargo, metros más adelante perdió el control de la unidad y terminó estrellándose contra un establecimiento dedicado a la venta de frutas y verduras.
A consecuencia del impacto contra el inmueble, se registró una fuga de gas, situación que fue atendida por elementos del Cuerpo de Bomberos de Tampico, quienes lograron controlar el incidente y evitar mayores riesgos.
Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas, el conductor de la camioneta quedó a disposición de la Fiscalía, mientras que personal de Tránsito mantiene el acordonamiento y abanderamiento de la zona para realizar las diligencias correspondientes y deslindar responsabilidades.