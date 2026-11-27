La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (Semar), detuvo a un hombre identificado como Jonathan "N", alias "La Rana", durante un operativo realizado en Ocotlán, Jalisco.

La captura se llevó a cabo tras ejecutar órdenes de cateo en tres inmuebles, como parte de las investigaciones relacionadas con posibles delitos de delincuencia organizada, contra la salud, ilícitos en materia de hidrocarburos y acopio o tráfico de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Jonathan Alexis "N", conocido como "La Rana", es señalado como presunto líder de una célula de sicarios vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con presencia en Jalisco y entidades aledañas.

Asimismo, se le relaciona con actividades delictivas como homicidios y venta de drogas en la región, estas acusaciones deberán ser investigadas y acreditadas ante las autoridades judiciales correspondientes.

Durante las diligencias efectuadas por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con personal de las instituciones federales, se reportó el aseguramiento de diversos objetos y vehículos, entre ellos, un arma de fuego larga y una corta, seis vehículos, una caja de cartuchos, un dron, una máquina contadora de dinero, diversos dispositivos electrónicos, dinero en efectivo y dos prendas con alusiones a un grupo delictivo.

La persona detenida y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la FGR, que continuará con las investigaciones y determinará las acciones legales correspondientes.

FBPT