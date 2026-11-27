Una persona del sexo masculino perdió la vida tras ser arrollada por una unidad del transporte público esto en Reynosa, al parecer una falla mecánica originó la causa del choque múltiple entres las unidades del transporte público involucradas, el fatal accidente ocurrió sobre la carretera Reynosa a Río Bravo a la altura de la colonia la Escondida, trascendió que la persona fallecida podría tratarse de un joven estudiante versión que se espera sea confirmada por las autoridades



El incidente también dejo como resultado que algunos usuarios que viajaban en estas unidades presentarán crisis nerviosa, además de dos personas con lesiones en el cuerpo quienes fueron atendidos por personal paramédico



Elementos de la fiscalía de justicia y de la policía vial tomaron conocimiento del incidente, los choferes de estas unidades quedaron bajo custodia de las autoridades quienes serán los encargados de deslindar responsabilidades en torno a este lamentable hecho que dejó a una persona sin vida.