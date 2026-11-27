Inició el Operativo Montaña Blanca en el Parque Nacional Nevado de Colima para brindar atención a visitantes durante la temporada invernal y emitieron una serie de recomendaciones para garantizar la seguridad en la zona.

El operativo contempla labores de prevención, vigilancia y atención ante posibles emergencias, además de brindar orientación a las personas que acudan a esta área natural durante los próximos días.

Protección Civil hizo un llamado a quienes planean visitar el Nevado de Colima para que tomen medidas preventivas antes de emprender el recorrido. Entre las principales recomendaciones se encuentra utilizar vehículos con tracción 4x4, revisar las condiciones mecánicas de la unidad, verificar los neumáticos y sus niveles de presión, así como contar con suficiente combustible.

También se recomienda llevar ropa abrigadora y calzado adecuado para las bajas temperaturas, mantenerse dentro de los caminos autorizados y respetar la señalización instalada en el parque.

Las autoridades exhortaron a los visitantes a seguir las indicaciones del personal operativo y consultar las condiciones meteorológicas antes y durante su estancia, a través de la aplicación Jalisco Alerta.

Finalmente, reiteraron que la planeación del recorrido y la participación responsable de los visitantes son fundamentales para prevenir incidentes, proteger la integridad de las personas y conservar el entorno natural del Parque Nacional Nevado de Colima.