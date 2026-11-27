Gobernadora Graciela Domínguez anuncia programa extraordinario de apoyos para Guasave, Ahome, Mocorito, Salvador Alvarado y Navolato.

Gobernadora Graciela Domínguez anuncia programa extraordinario de apoyos para los ciudadanos que resultaron afectados con daños a su patrimonio tras la captura del Chapo Isidro en Sinaloa el pasado 20 de noviembre del 2026.

El apoyo económico es dirigido a ciudadanos y empresas, de los municipios de Guasave, Ahome, Mocorito, Salvador Alvarado y Navolato.

La gobernadora informó que para acceder al programa, las personas solicitantes deberán presentar una serie de requisitos que se darán a conocer mediante la publicación de las reglas de operación el próximo lunes en el periódico oficial El Estado de Sinaloa.

La determinación del monto del apoyo estará sujeto a la valoración de los daños y los criterios establecidos en las propias reglas de operación, en los vehículos particulares, vehículos de carga, viviendas y locales comerciales.

A partir del lunes se dará inicio a la recepción de documentos, cuyo plazo será del 30 de noviembre al 14 de diciembre, y se contará con tres mesas receptoras en los municipios de Guasave, Ahome y Navolato.

De acuerdo con el secretario general de Gobierno, César Julio Saucedo Barrón, los apoyos económicos consistirán en el pago del deducible hasta por 200 mil pesos para los casos en que los vehículos cuenten con una póliza de seguro, y en los casos donde se carezca de la misma, el apoyo será la misma cantidad.

En relación a los inmuebles, se otorgará un apoyo parcial para la reparación de daños materiales en viviendas, locales comerciales, establecimientos, instalaciones, fachadas, bardas, puertas, ventanas, techos, instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, u otros elementos, conforme la valoración de daños acreditados.

Para el caso de daños en bienes muebles, se podrá otorgar apoyo parcial para la reparación o reposición de mobiliario, equipo de cómputo, electrodomésticos, herramientas, maquinaria, equipo de trabajo, mercancías, inventario u otros bienes muebles afectados.