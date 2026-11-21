El operativo de fuerzas federales para detener a Fausto Isidro ‘N’, alias ‘El Chapo Isidro’, provocó hechos de violencia en varios municipios de Sinaloa.

Balaceras, vehículos incendiados y el sobrevuelo de helicópteros se reportaron la noche del viernes en distintos sectores del municipio de Guasave en Sinaloa.

Todo comenzó después de que civiles armados atacaron a tiros a elementos de las fuerzas federales.

Según los servicios de emergencia las detonaciones comenzaron en la comunidad de Guasavito y se extendieron hacia la salida sur de Guasave, el Malecón María del Rosario Espinoza, colonia Ejidal y Centro.

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La secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que las autoridades del Grupo Interinstitucional se encontraban desplegadas en un operativo para restablecer el orden.

El operativo, además de los elementos desplegados por la ciudad, incluyó dos helicópteros Black Hawk, y drones.

En videos en redes sociales se observaba a militares repeliendo la agresión.

Se reportaron bloqueos con vehículos de carga, entre ellos un tráiler incendiado, en distintos puntos de la carretera Internacional México 15, al norte de Guamúchil.

De manera simultánea, ocurrieron bloqueos sobre la autopista Benito Juárez, conocida como La Costera, lo que complicó la circulación vehicular en esta vía de comunicación.

También se dio a conocer en videos en redes que mientras se desarrollaba el juego entre los Algodoneros de Guasave y los Venados de Mazatlán se escucharon detonaciones y los asistentes se refugiaban, en tanto que los jugadores salían del campo, para ponerse a salvo ante la situación.

Más tarde la Liga Mexicana del Pacífico emitió un comunicado indicando que derivado de los hechos suscitados en las últimas horas en la ciudad de Guasave se cancelaba el partido para salvaguardar la integridad de los asistentes.

Las corporaciones de seguridad exhortaron a la población a evitar las vialidades, suspender traslados no esenciales y permanecer resguardados en sus domicilios mientras continuaba el despliegue.

Además, en Angostura se reportaron bloqueos carreteros y confrontaciones con armas de fuego.

Hasta ese momento no se había dado a conocer la detención de Fausto Isidro ‘N’.

En Ahome, también hubo reportes de bloqueos e incendio de vehículos en la carretera Mochis-Topolobampo, en la ciudad de Los Mochis.

Decenas de automovilistas quedaron varados en medio del caos y se resguardaron para protegerse, mientras se restablecía el orden.

Cerca de las 00:00 horas de este sábado la gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, indicó que estaban en seguimiento al operativo de las fuerzas federales y reiteró el llamado a la población a mantenerse resguardada e informada por los canales oficiales.

Posteriormente a las 02:19 horas publicó otro mensaje donde refería que personas se encontraban varadas en distintos puntos de las carreteras y que las fuerzas de seguridad, en coordinación con las distintas autoridades, se encontraban activas para restablecer la seguridad y movilidad segura, para que pudieran regresar a sus hogares y reunirse con sus familias.

Finalmente a las 3 de la mañana con 44 minutos, la Defensa confirmó en su cuenta de X, la detención en Guasave, Sinaloa, de Fausto Isidro ‘N’, alias ‘Chapo Isidro’.

Precisó que ‘El Chapo Isidro’, junto con Germán ‘N’ alias ‘Serafín’, y José ‘N’, detenidos en el operativo fueron evacuados a la Ciudad de México, en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana, para ser puestos a disposición de las autoridades ministeriales competentes.

En el comunicado además, informó los detalles del operativo.

Con información de N+.

LECQ