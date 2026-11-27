Familiares, seres queridos, amigos, colegas y autoridades de Teuchitlán, Jalisco, dieron el último adiós al comisario municipal, Manuel Alejandro Huerta Gutiérrez, fallecido durante un accidente carretero hacia Ahualulco de Mercado, a la altura de la comunidad de La Estanzuela, mientras volvía de un curso.

“Nos reunimos con el corazón dolido y profundo sentimiento de tristeza para despedir a un compañero, amigo, que entregó su vida el servicio de Teuchitlán, con profundo pesar, lamentamos el fallecimiento de nuestro compañero”, enunció Jaime Rodríguez Ballesteros, presidente municipal de Teuchitlán.

Representantes de la autoridad, familia y elementos de seguridad, hicieron guardia de honor. Entre coronas florales, recordaron la trayectoria y labor policía de Huerta Gutiérrez.

Se realizó pase de lista y elementos de la Defensa ejecutaron el toque de silencio en memoria al comisario.

La trayectoria de Manuel Alejandro Huerta comenzó en 2018, inició su camino en el servicio público en la Dirección de Movilidad y Transporte de Tala. En 2021 continuó en esa misma dirección pero de El Arenal.

En 2022, comenzó a desempeñarse en labores de seguridad vial, atención y prevención de riesgos. Y en 2023 se unió a las filas de la Dirección de Seguridad Pública de El Arenal.

Y en febrero de 2025 asumió el cargo de Subdirector de Seguridad Pública de Teuchitlán; fue en enero de 2026 cuando fue nombrado comisario del municipio.