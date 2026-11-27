Personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil de Ensenada atendió un reporte ciudadano sobre afectaciones en viviendas de la zona de La Joya, provocadas por el intenso oleaje registrado en la costa.

Los elementos operativos acudieron al sitio alrededor de las 11:45 horas del pasado jueves 26 de noviembre, donde llevaron a cabo una inspección preventiva en el perímetro y emitieron recomendaciones de seguridad a los habitantes del área.

De acuerdo con el testimonio proporcionado por los propios vecinos, una vivienda presentó el colapso de una barda, además de la ruptura de una ventana y el ingreso de agua al interior de un inmueble debido al impacto de las olas.

Sin embargo, las condiciones del mar y el constante golpe del oleaje sobre el acceso impidieron que los elementos ingresaran al domicilio para realizar una evaluación directa de los daños.

Ante el pronóstico de que el alto oleaje continuaría durante este viernes, Protección Civil exhortó a las familias de la zona a trasladarse preventivamente a lugares seguros, de preferencia con familiares, para proteger su integridad.

Las autoridades también recomendaron evitar acercarse a la línea costera, mantenerse informados mediante canales oficiales y atender las indicaciones de los cuerpos de emergencia.

JMR