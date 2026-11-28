La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que los pagos en efectivo seguirán siendo aceptados en gasolineras y casetas después del 18 de diciembre.

A través de un comunicado, señaló que, en relación con la adopción gradual de pagos digitales en gasolineras y peajes, el efectivo no se elimina como forma de pago en los sectores de gasolinas y peajes a partir del 18 de diciembre.

Por el contrario, indicaron que se establecerán planes graduales de implementación de pagos digitales en ambos sectores para la reducción paulatina en el uso de efectivo. Este proceso ocurrirá a lo largo del 2027, impulsando primero el despliegue de capacidades tecnológicas para la recepción de pagos digitales.

"Se ha mantenido un diálogo permanente y colaborativo con gasolineros, servicios bancarios y financieros, Capufe, concesionarios y operadores de telepeaje para garantizar que las disposiciones legales que definirán esa gradualidad atiendan sus necesidades y no afecten a los usuarios", indicaron en el comunicado.