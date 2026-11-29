La suspensión de actividades académicas presenciales en el CCH Azcapotzalco de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se extenderá una semana más debido a los casos de varicela registrados en la comunidad escolar.

A través de un comunicado dirigido a estudiantes y personal académico, la Dirección del plantel informó que la decisión se tomó en seguimiento al aviso emitido el pasado 24 de noviembre y atendiendo las sugerencias de la Dirección General de Atención a la Salud (DGAS) de la UNAM.

La medida tiene como propósito reforzar las acciones preventivas y la vigilancia epidemiológica para evitar la propagación de la enfermedad entre la comunidad.

Ante esta situación, el regreso a las actividades académicas presenciales está previsto para el lunes 7 de diciembre de 2026, por lo que los estudiantes deberán continuar con sus clases en línea durante una semana más.

La Dirección explicó que esta modalidad permitirá dar continuidad al semestre y evitar rezagos académicos mientras se fortalecen las medidas de prevención en las instalaciones.

Asimismo, hizo un llamado a la comunidad estudiantil y académica para mantenerse informada a través de los canales oficiales de comunicación del plantel y continuar con las medidas preventivas correspondientes.