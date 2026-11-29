Incendian Refaccionaria de Motocicletas en Celaya, Guanajuato; No Hay Heridos
El negocio se encuentra en la colonia la Resurrección. Vecinos fueron quienes llamaron al 911.
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Elementos de la Policía y Bomberos de Celaya se movilizaron a la colonia Resurrección, en Celaya, después de que se reportará que un negocio de refacciones de motocicletas había sido atacado e incendiado.
De acuerdo al reporte que se recibió en la cabina del 911, los hechos ocurrieron durante la noche de sábado para domingo, cuando al parecer hombres armados llegaron al local y le aventaron objetos que provocaron que se incendiara.
Tras el ataque, los agresores se dieron a la fuga, mientras que vecinos al ver que del local salía fuego y humo, llamaron a los números de emergencia para reportar los hechos, siendo policías municipales los primeros en llegar.
Bomberos de Celaya también acudieron y de inmediato realizaron las labores para sofocar el fuego, destacando que no había nadie dentro del local, por lo que se descartaron víctimas o personas lesionadas.