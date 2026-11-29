La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que se activó doble alerta pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del lunes.

La autoridad también emitió una serie de recomendaciones para las personas que saldrán de sus hogares la mañana de este 30 de noviembre.

¿Dónde se activó alerta por frío en CDMX?

Hay Alerta Naranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del lunes en las demarcaciones de Milpa Alta y Tlalpan. Se pronostican temperaturas de 1 a 3 °C y heladas de 00:00h del lunes.

Asimismo, se activa Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas en las demarcaciones de Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Tláhuac y Xochimilco. Se pronostican temperaturas de 4 a 6 °C, para el mismo periodo de tiempo.

Por ello, la SGIRPC recomendó a la población abrigarse adecuadamente y cubrir nariz y boca; usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana; utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío; evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura. Proteger sobre todo a bebés, niños, niñas, personas adultas y embarazadas.

Además, pidió procurar ingerir abundante agua; consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C. Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial. Así como resguardar los animales de compañía. Si se usan calentadores o chimeneas, ventilar adecuadamente.