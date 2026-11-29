El conservador Partido Popular (PP) lidera este domingo las elecciones legislativas anticipadas en España y sumaría mayoría absoluta con la extrema derecha de Vox, según resultados parciales que apuntan al fin de ocho años de gobierno del socialista Pedro Sánchez.

Con más del 70% de los votos escrutados, el PP de Alberto Núñez Feijóo obtenía 134 diputados y Vox 50, diecisiete más que en 2023. Juntos sumarían 184 escaños, ocho por encima de los 176 necesarios para alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso.

El partido socialista de Sánchez quedaría en segundo lugar con 117 diputados, cuatro menos que en la última cita electoral.

Entre las primeras reacciones a este resultado electoral, estuvo la del presidente estadounidense, quien celebró la derrota de Pedro Sánchez.

"¿Perdió? Oh, eso es algo bueno. Hizo un trabajo terrible. Se merece perder", respondió a una pregunta sobre los comicios.

A su vez, se informó que Sánchez llamó al líder del conservador PP, Núñez Feijóo, para felicitarle y reconocer su victoria.

Un total de 38.6 millones de electores estaban convocados a las urnas en estas elecciones para elegir a los 350 diputados del Congreso y 209 senadores en unos comicios generales anticipados, marcados por una participación histórica que a las 18.00 horas (tiempo local) era del 68.15 %, 15 puntos más que en los comicios de 2023, según datos del Ministerio del Interior.

En estas elecciones se renovarán el Congreso de los Diputados y el Senado, las dos cámaras parlamentarias, y de ellas saldrá el próximo Gobierno.

El Gobierno presidido por Sánchez entra en funciones tras la celebración de estas elecciones generales y quedan limitadas algunas de sus facultades, una circunstancia que se mantendrá hasta la investidura y posterior toma de posesión de un jefe del Ejecutivo.

Estos comicios se convocaron anticipadamente, después de que el Congreso rechazara varios decretos del Gobierno relacionados con la crisis de la vivienda en el país, debido a la falta de apoyos parlamentarios.

Sánchez justificó el adelanto electoral argumentando que necesitaba una mayoría parlamentaria más amplia para continuar desarrollando sus políticas y que los ciudadanos debían decidir el rumbo político del país.

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