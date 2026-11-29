La ilusión por ver a la Selección Mexicana levantar una nueva copa mundial de categoría menor aumenta conforme avanzan los días, por eso muchos aficionados no se quieren perder el México vs Argentina del Mundial Sub-17 masculino y buscan dónde ver en vivo el partido de dieciseisavos de final del torneo que se realiza en Qatar este 2026.

Para aclarar las dudas de a qué hora juega México vs Argentina Sub-17, te compartimos el horario y qué canal pasa la transmisión en vivo gratis y online del juego este lunes 30 de noviembre 2026, pues en N+ te preparamos una alternativa para disfrutar del compromiso.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Emotiva Despedida: Selecciones Sub-17 de Japón y México Fortalecen Amistad en el Fútbol Internacional

¿A qué hora juega México vs Argentina Sub-17?

Ya hay horario definido para el partido de México Sub-17. Se juega a las 09:00 horas (tiempo del centro de México) de este lunes 30 de noviembre. El encuentro se lleva a cabo en la Zona 2 del Aspire Zone, polideportivo que se ubica en la ciudad de Doha, en Qatar. Estos son los horarios de inicio del partido en diferentes ciudades del territorio mexicano:

08:00 am en Mazatlán, Sinaloa; Los Cabos, Baja California Sur; Hermosillo, Sonora.

07:00 am en Tijuana, Baja California.

09:00 am en CDMX; Guadalajara, Jalisco; Monterrey, Nuevo León.

10:00 am en Cancún, Quintana Roo.

Canal de transmisión México vs Argentina Sub-17 2026: Dónde ver en vivo

Si lo que buscas es dónde ver el juego de México vs Argentina por el Mundial Sub-17 2026, debes saber que el juego va a pasar gratis por Canal 9 en vivo, señal disponible para la TV abierta de todo el país. TUDN también va a trasmitir el partido de dieciseisavos de final para todos los que cuenten con un servicio de televisión de paga.

El México vs Argentina también pasa en vivo online a través de ViX Premium, app de streaming que requiere de suscripción para disfrutar de toda del juego y de toda la Copa Mundial de futbol Sub-17 varonil.

Hasta ahora la Selección Mexicana Sub-17 que dirige Jürgen Castañeda marcha invicta en el Mundial que se realiza en Qatar 2026. Quedó líder del Grupo K al sumar siete puntos, producto de dos triunfos y un empate. Ahora buscar mantener vivo el sueño frente a la Albiceleste.

AO