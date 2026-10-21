Seguridad

Condenan a Sujetos por Obligar a Policías a Quemar Paquetes Electorales en Puebla

Carlos 'N' y María del Carmen 'N' fueron sentenciados a prisión por la destrucción del material y documentación en el municipio de Santa Rita Tlahuapan

FGE sentencia a dos personas por destrucción de boletas electorales en Santa Rita Tlahuapan.FGE sentencia a dos personas por destrucción de boletas electorales en Puebla. Foto: Google Maps | Ilustrativa

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Carlos 'N' y María del Carmen 'N' sentenciados por destruir material electoral en Santa Rita Tlahuapan. La FGE asegura que se investigarán delitos para proteger la democracia.

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