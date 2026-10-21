La Fiscalía General del Estado (FGE) obtuvo una sentencia condenatoria contra Carlos 'N' y María del Carmen 'N' tras la quema de paquetes electorales ocurrida en el municipio de Santa Rita Tlahuapan.

Las autoridades acreditaron la responsabilidad de los imputados en el delito de destrucción de material y documentación electoral durante el proceso electoral 2020-2021.

Los hechos ocurrieron el 7 de julio de 2021, los hoy sentenciados, en compañía de otras personas, obligaron a funcionarios electorales y elementos de la Policía Municipal a quemar paquetes electorales que contenían los resultados de la jornada electoral celebrada el 6 de junio de ese mismo año.

Se sabe que bajo intimidación, obligaron a quemar la documentación y paquetes de 23 casillas incluyendo boletas de San Juan Cuauhtémoc frente a la presidencia municipal.

Luego de un proceso de investigación y la ejecución de las ordenes de aprehensión en contra de los señalados, se llevó a cabo las audiencias correspondientes.

Posteriormente, la autoridad judicial emitió el correspondiente fallo condenatorio luego de presentarse ante el Ministerio Público los medios de prueba que permitieron acreditar la responsabilidad de ambos acusados durante el juicio oral.

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Como resultado, el Juez de Control le impuso a Carlos 'N' y María del Carmen 'N' una pena de 2 años y 22 días de prisión, así como una multa de 113 Unidades de Medida y Actualización (UMA). La reparación del daño será determinada en la etapa de ejecución de sanciones.

Además, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla refrendó su compromiso de investigar y perseguir los delitos electorales, a fin de contribuir a la legalidad de los procesos democráticos y procurar justicia conforme a derecho.

Con información de N+

MCS