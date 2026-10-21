Peso Mexicano se Debilita y Alcanza un Nivel No Visto desde Noviembre de 2025

El peso mexicano se depreció este miércoles por encima del umbral de 18.50 unidades por dólar, golpeado por un menor apetito por riesgo y la cautela de los inversionistas un día antes de la publicación del dato de la inflación local.

La lectura de precios al consumidor del jueves será clave para las expectativas sobre el Banco de México (Banxico), en medio de preocupaciones por un menor diferencial de tasas frente a Estados Unidos, donde el mercado anticipa otra subida a los tipos de interés a finales de año, tras el ajuste de septiembre.

La moneda local cotizaba en 18.67 por dólar en la recta final de los negocios, con una pérdida del 1.4%, el peor desempeño entre una cesta de divisas referenciales.

El peso llegó a debilitarse en la sesión hasta 18.72, un nivel no visto desde noviembre del año pasado, afectado además por la incertidumbre en torno a las negociaciones comerciales con Estados Unidos.

La minuta de la última reunión del Banxico dejó ver que dos de sus tres miembros estarían abiertos a recortar la tasa clave si las presiones inflacionarias ceden. Una encuesta de Citi, sin embargo, mostró esta semana que el mercado espera que la mantenga sin cambios hasta finales de 2027.

Por el contrario, el mercado accionario avanzó por quinta jornada y anotó su mayor nivel de cierre desde abril, apoyado por una reacción favorable a los resultados trimestrales locales y un sólido desempeño de Wall Street. El índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) subió un 1.43% a 70 mil 249.54 puntos.

En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono gubernamental a 10 años bajó cuatro puntos base a un 9.28%, mientras que la tasa a 20 años subió dos, a un 9.74%.

AMP