Economía

Peso Mexicano se Debilita y Alcanza un Nivel No Visto desde Noviembre de 2025

La Bolsa Mexicana de Valores avanzó por quinta jornada y anotó su mayor nivel de cierre desde abril,

Dólar estadounidense. Foto: N+Dólar estadounidense. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+