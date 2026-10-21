Hombre Queda Atrapado en su Vehículo durante Accidente en Autopista Puebla-Orizaba

Un hombre quedó atrapado en su vehículo luego de chocar contra un tractocamión sobre la autopista Puebla-Orizaba a la altura de la capital poblana.

Elementos de Protección Civil Municipal de la ciudad de Puebla acudieron al lugar del accidente, a la altura del kilómetro 128 para realizar maniobras de rescate y liberar a la víctima.

Con apoyo de herramientas hidráulicas especializadas, se logró liberar al sujeto que se encontraba al interior del vehículo, mismo que tras una valoración médica no requirió traslado hospitalario.

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Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla llegó a la zona siniestrada para acordonarla e iniciar con el retiro de las unidades y la mitigación de riesgos.

Por último, la SSC Puebla pidió a los automovilistas que tengan que transitar por la zona a tomar precauciones. Además solicitó que en caso de presenciar alguna emergencia debe reportarse a la línea directa 222 303 8520.

Con información de N+

GMAZ