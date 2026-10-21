Accidentes

Hombre Queda Atrapado en su Vehículo durante Accidente en Autopista Puebla-Orizaba

Cuerpos de emergencias de la capital poblana lograron liberar a la víctima de los fierros de la unidad para brindarle atención médica

Accidente Choque Vehículo Tractocamión Hombre Atrapado Lesionado Autopista Puebla OrizabaEl hombre lesionado no requirió traslado hospitalario. Foto: X @SSC_Pue

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Un choque en la autopista Puebla-Orizaba atrapó a un conductor en su auto. Protección Civil lo rescató exitosamente. Descubre cómo se manejó la emergencia y las recomendaciones para conductores.

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