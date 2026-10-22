Mujer Embarazada es Atropellada en Avenida Guadalupe, en Guadalajara

Una mujer embarazada fue atropellada cuando intentó cruzar la avenida Guadalupe, en Guadalajara, y no se percató que el semáforo para el pase de los automóviles estaba en verde.

Los hechos ocurrieron en la colonia Guadalupe, entre la avenida de mismo nombre, entre la calle Misión San Lorenzo, cuando la mujer de 39 años cruzó por el paso de los vehículos y no por el paso de cebra peatonal.

Mientras la mujer cruzaba, los vehículos que daban vuelta hacia la calle Misión San Lorenzo, no se percataron de que la mujer estaba pasando, por lo que fue atropellada.

Paramédicos se movilizaron al lugar de los hechos para brindar atención a la mujer, quien tenía cuatro meses de embarazo. Su estado de salud fue reservado por las autoridades.

Policías de Guadalajara resguardaron la zona, apoyados por elementos viales del estado, quienes dieron indicaciones a los vehículos en ambos sentidos de la vialidad para evitar más accidente.

La aseguradora del carro involucrado llegó hasta el punto para hacerse cargo y llegar a un acuerdo con la parte afectada, de quien hasta el momento no se han proporcionado más características.