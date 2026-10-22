Accidentes

Mujer Embarazada es Atropellada en Avenida Guadalupe, en Guadalajara

La víctima, de cuatro meses de gestación, no se percató que el semáforo para el pase de los automóviles estaba en verde, por lo que fue embestida

PatrullaUna mujer embarazada fue atropellada en Guadalajara. Foto: N+

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Accidente en Guadalajara: mujer embarazada de 4 meses es atropellada al cruzar avenida Guadalupe. Su estado de salud es reservado

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