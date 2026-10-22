Seguridad

‘El Cangreburguer’ de la Familia Michoacana Recibe Segunda Vinculación a Proceso por Extorsión

Las investigaciones lo identifican como operarador del grupo criminal en Tláhuac, Xochimilco y Milpa Alta, además de municipios del Edomex y Morelos

Familia Michoacana: ‘El Cangreburguer’ Recibe Segunda Vinculación a Proceso por Extorsión en Milpa AltaUriel “N”, alias 'El Cangreburguer'. Foto: X @FiscaliaCDMX

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+