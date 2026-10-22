‘El Cangreburguer’ de la Familia Michoacana Recibe Segunda Vinculación a Proceso por Extorsión

La Fiscalía de la Ciudad de México obtuvo una segunda vinculación a proceso contra Uriel “N”, alias “El Cangreburguer” o “El Rolex”, presunto miembro de célula criminal de la Familia Michoacana, ahora por el delito de extorsión agravada en la alcaldía Milpa Alta.

Las investigaciones lo identificaron como supuesto colaborador de un grupo delictivo con presencia en la CDMX y Morelos. “El Cangreburguer” exigió cobro de piso a una comerciante y amedrentó a sus familiares, lo que provocó el cierre del negocio.

Agentes de investigación le notificaron la orden en el Reclusorio Norte, donde permanecerá en prisión preventiva. Dicho sujeto fue arrestado por agentes de la Fiscalía capitalina la noche del 30 de septiembre, en calles de la alcaldía Milpa Alta, cuando manipulaba bolsas con posible narcótico.

Al detenido se le acusa de ser presunto colaborador de Juan “N”, alias “El Seven”, líder de una célula ligada a La Familia Michoacana, cuyo grupo delictivo operaría en las alcaldías Tláhuac, Xochimilco y Milpa Alta, además de varios municipios del Estado de México y Morelos.

Las autoridades relacionan a Uriel “N” en presuntas actividades de extorsión, “cobro de piso”, despojo y venta de narcóticos, además de investigarlo por un homicidio que ocurrió hace unos meses, en calles de la alcaldía Milpa Alta, en CDMX.

A través de un comunicado de la Fiscalía de la CDMX, se precisó que el 10 de noviembre de 2025, el imputado acudió junto con otros sujetos al establecimiento de la víctima, donde dos días antes uno de sus acompañantes, quien afirmó actuar en nombre de “El Seven”, le habría exigido un pago por “cobro de piso” bajo amenazas contra su familia.

La víctima entregó 30 mil pesos a uno de los acompañantes del imputado. Después, Uriel “N” habría amenazado con privar de la vida a sus hijas, al afirmar que sabía a qué escuela asistían, si no entregaba otros 50 mil pesos. Ante estas intimidaciones, la comerciante cerró el establecimiento.

El 9 de septiembre de 2026, Uriel “N” acudió con otro hombre al negocio de un familiar de la víctima, donde dejó un número telefónico. El imputado presuntamente exigió al familiar que comunicara a la comerciante que debía ponerse al corriente con los pagos por “cobro de piso”.

Mediante entrevistas, dictámenes periciales y consultas a bases de datos, el agente se reunieron elementos que permitieron sustentar la probable participación de Uriel “N” en los hechos y obtuvo una orden de aprehensión en su contra, la cual fue ejecutada el 12 de octubre en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde el imputado ya se encontraba privado de la libertad por el proceso penal anterior, relacionado con los delitos de narcomenudeo y cohecho.

Durante la audiencia del pasado 16 de octubre, el agente del Ministerio Público presentó los datos de prueba obtenidos, con los que la autoridad judicial determinó la vinculación a proceso de Uriel “N” por el delito de extorsión agravada. El imputado permanecerá en prisión preventiva y se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

HVI