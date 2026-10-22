Jesse & Joy Dan Hoy Uno de sus Últimos Conciertos Juntos en CDMX

Jesse & Joy ofrecerán hoy uno de sus últimos conciertos juntos en la Ciudad de México, como parte de su gira El Despecho Tour. La presentación en el Auditorio Nacional ocurre mientras Jesse Huerta se prepara para hacer una pausa en el dúo y desarrollar su proyecto personal, 'Jesse and The Supernovas'.

De acuerdo con la agenda publicada en el sitio oficial del grupo, los hermanos Huerta tienen programada esta presentación en el recinto ubicado sobre Paseo de la Reforma. Aunque Jesse anunció que se alejará temporalmente del proyecto que comparte con su hermana, ambos continuarán con las fechas que ya tenían comprometidas.

En una conversación íntima desde su casa, Jesse habló sobre esta nueva etapa, su vida familiar y las razones que lo llevaron a replantear su ritmo de trabajo. El músico explicó que el proyecto Jesse and The Supernovas llevaba alrededor de dos años en desarrollo y que lo anunció a principios de 2026, durante el Festival de Viña del Mar.

El cantante contó que inicialmente planeaba desarrollar su propuesta personal al mismo tiempo que continuaba con Jesse & Joy. Sin embargo, reconoció que las circunstancias cambiaron y que necesitaba hacer una pausa.

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“Al final somos familia, somos hermanos, somos socios”, explicó al hablar de su relación con Joy. También señaló que, como ocurre en cualquier familia o equipo de trabajo, hay momentos en los que se necesita espacio y un respiro.

Jesse recordó que hace algunos años tuvo una crisis nerviosa y que esa experiencia lo llevó a reconocer los límites físicos y emocionales de mantener un ritmo de trabajo exigente. Aunque dijo que le gusta entregarse por completo a sus proyectos, también reconoció la importancia de cuidar su salud.

El músico contó que su familia lo apoyó cuando habló de la necesidad de hacer cambios. Según relató, recibió el mensaje de que su bienestar debía estar primero y que seguirían acompañándolo durante esta etapa.

El anuncio de su pausa se dio a conocer el pasado 15 de septiembre, cuando Jesse informó que necesitaba dedicar tiempo a su familia y cuidar su salud mental y emocional. Posteriormente, confirmó que cumpliría los compromisos profesionales programados hasta el 5 de diciembre de 2026.

Por ahora, la decisión no representa una separación definitiva de Jesse & Joy. El dúo mantiene presentaciones pendientes en México y otros países, mientras Jesse trabaja en su nuevo material.

Además de su proyecto personal, Jesse adelantó que trabaja junto a su hija en una propuesta musical que dará a conocer más adelante.

Entre las fechas que siguen en la agenda de Jesse & Joy se encuentran presentaciones en Lima, Perú, el 31 de octubre; Buenos Aires, Argentina, el 1 de noviembre; y Montevideo, Uruguay, el 4 de noviembre. El calendario también incluye conciertos en distintas ciudades de España durante noviembre.

En México, otras fechas relevantes serán el 4 de diciembre, cuando el dúo tiene previsto presentarse en el Gimnasio Universitario de Ciudad Juárez, Chihuahua; el 5 de diciembre de 2026 en Palenque de Santa Rita, en la ciudad de Chihuahua.

Del 6 de diciembre de 2026 en adelante, Joy Huerta continuará con algunas presentaciones del proyecto musical, incluyendo fechas programadas en el Auditorio Nacional, mientras Jesse toma su tiempo de descanso.

Mientras llega ese momento, el concierto de este miércoles en el Auditorio Nacional representa una oportunidad para que el público capitalino escuche en vivo a los hermanos Huerta durante esta etapa de transición, marcada por el cierre de compromisos y el inicio de nuevos proyectos musicales.

PT