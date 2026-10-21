Mansión de Juan Gabriel en Florida se Transforma en Resort y la Ponen a la Venta por 39 MDD

La antigua mansión de Juan Gabriel en Southwest Ranches, Florida, Estados Unidos, ha experimentado una transformación radical tras ser adquirida y remodelada por una sociedad de inversión privada. El inmueble pasó de ser un rancho a un mega complejo de lujo que revela las remodelaciones a las que ha sido sometida.

Tenía una cancha de tenis, un lago artificial, establos y senderos rodeados de densos árboles frutales y plantas exóticas.

Medios locales aseguran que la empresa de responsabilidad limitada compró el inmueble en 2022 por 9 millones de dólares y lo reconfiguró por completo, transformándolo en un resort privado de lujo compuesto por seis estructuras independientes: Se construyó un enorme complejo deportivo de 975 metros cuadrados con piso profesional, vestidores, balcón de observación, bar de batidos y salas de conferencias.

También se añadió un edificio exclusivo con gimnasio de alta gama, sauna, baño de vapor, sala de masajes, camas de bronceado y una piscina de inmersión en agua fría. La casa cuenta con un bar completo, estaciones de videojuegos y un teatro con cine privado.

Se actualizó a 5 habitaciones de super lujo y se acondicionó una casa de huéspedes independiente con 3 habitaciones más.

HVI