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Mansión de Juan Gabriel en Florida se Transforma en Resort y la Ponen a la Venta por 39 MDD

Su actual propietaria, una sociedad limitada, la compró en 2022 por 9 millones de dólares, menos de una cuarta parte de lo que se pide ahora

Mansión de Juan Gabriel en Florida Pasa de Residencia a Resort para su Venta por Casi 39 MDDMansión de Juan Gabriel en Florida, Estados Unidos. Foto: smartmovemiami

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