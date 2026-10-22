Seguridad

Dictan Prisión Preventiva a Abdon 'N' por Presuntas Lesiones Dolosas en Veracruz

Un hombre señalado de agredir con un arma de fuego a una persona, se encuentra enfrentando un proceso legal para determinar su situación jurídica

Dictan Prisión Preventiva a Abdon 'N' por Presuntas Lesiones Dolosas en VeracruzPresuntamente, el señalado habría activado un arma de fuego contra otra persona. Foto: FGE

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Prisión preventiva para Abdon 'N' en Coscomatepec. Acusado de disparar y lesionar a una persona, el proceso judicial continúa.

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