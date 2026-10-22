Dictan Prisión Preventiva a Abdon 'N' por Presuntas Lesiones Dolosas en Veracruz

Abdon 'N' recibió la medida cautelar de prisión preventiva justificada, señalado por su probable responsabilidad en el delito de lesiones dolosas calificadas tras hechos ocurridos en la localidad de Tetelcingo, perteneciente al municipio de Coscomatepec.

De acuerdo con la información emitida por la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), informó que agentes de la Policía Ministerial, adscritos a la Fiscalía Regional Córdoba, cumplimentaron una orden de aprehensión contra el señalado.

Tras su detención, fue puesto a disposición de la autoridad judicial, donde se realizó la audiencia inicial y la Fiscalía formuló imputación en su contra dentro del proceso penal 248/2023 y el juez determinó imponerle la medida cautelar mientras continúa el procedimiento legal.

Datos de la investigación indican que presuntamente el señalado disparó contra una persona que resultó lesionada. Abdon 'N' conserva la presunción de inocencia hasta que se emita una sentencia condenatoria.