Seguridad

¿Qué Sabemos de la Camioneta Relacionada en un Doble Homicidio en Monterrey, Nuevo León?

El ataque armado ocurrió sobre la avenida Gómez Morín, en límites con San Pedro Garza García

Ejecución en Gómez MorínLas víctimas fueron asesinadas sobre la av. Gómez Morín. Foto: N+

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Doble Homicidio en Monterrey: ¿Qué Sabemos de la Camioneta Relacionada al Asesinato en Gómez Morín? | N+