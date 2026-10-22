¿Qué Sabemos de la Camioneta Relacionada en un Doble Homicidio en Monterrey, Nuevo León?

Luego de que se confirmara el aseguramiento de la camioneta presuntamente utilizada durante un doble homicidio ocurrido sobre la avenida Gómez Morín, en Monterrey, Nuevo León, autoridades ministeriales mantienen varias pruebas en curso para tratar de identificar a los responsables.

La camioneta fue localizada abandonada en calles de la colonia La Fama, en el municipio de Santa Catarina. Durante la inspección, los peritos detectaron diversos impactos de proyectil de arma de fuego, por lo que el vehículo quedó bajo resguardo de las autoridades para continuar con las investigaciones.

El fiscal general de Justicia de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, informó que los agentes de investigación se encuentran comparando los casquillos encontrados sobre la carpeta asfáltica de la avenida Gómez Morín con los que fueron localizados en la camioneta.

Otra de las investigaciones consiste en buscar huellas dactilares en la unidad, con la intención de obtener información que permita identificar a quienes estuvieron en contacto con ella. Además, los investigadores encontraron un teléfono celular en el interior del vehículo, cuyo contenido podría aportar nuevos datos sobre lo ocurrido.

Las autoridades también confirmaron que en el doble homicidio se utilizaron armas cortas calibre .380, según los casquillos y los peritajes balísticos integrados a la carpeta de investigación. Los resultados de estas pruebas serán parte de las indagatorias para avanzar en el esclarecimiento del caso.