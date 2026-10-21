Localizan en Santa Catarina Camioneta Implicada en Doble Ejecución en Monterrey

Una camioneta que presuntamente está relacionada con el asesinato a balazos de dos personas sobre la avenida Gómez Morín en Monterrey, fue localizada abandonado en el municipio de Santa Catarina, según informó la Fiscalía General de Justicia del Estado en Nuevo León.

La unidad, que ya fue asegurada por autoridades ministeriales, fue encontrada en calles de la colonia La Fama. Al realizar la inspección preliminar, los peritos detectaron que el vehículo presentaba diversos impactos de proyectil de arma de fuego.

“Se está haciendo el comparativo con los casquillos. Hay dos tipos de castillos encontrados uno en la carpeta asfáltica y otro dentro del dentro del vehículo", dijo el fiscal Javier Flores Saldívar, quien agregó que también están buscando huellas dactilares para identificarlos.

Durante el aseguramiento, los agentes investigadores hallaron un teléfono celular dentro de la camioneta abandonada, por lo que la Fiscalía informó que solicitará la autorización de un juez de control para acceder al dispositivo e inspeccionar su contenido, con el fin de obtener datos de prueba que permitan dar con los responsables.

Flores Saldívar agregó que se tiene una pequeña línea de investigación pero van a corroborar con los datos de la prueba y del contenido de los teléfonos. Las autoridades confirmaron que en esta doble ejecución se utilizaron armas cortas calibre 380, de acuerdo con los casquillos y peritajes balísticos integrados a la carpeta de investigación.

Con información de Ángel Giner | N+

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