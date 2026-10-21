Seguridad

Localizan en Santa Catarina Camioneta Implicada en Doble Ejecución en Monterrey

Dentro de la camioneta abandonada encontraron un celular que fue asegurado y está bajo investigación

Encuentran vehículo utilizado en doble ejecución en MonterreyLa camioneta fue asegurada por las autoridades estatales. Foto: FGJNL

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