Se Forma la Tormenta Tropical Vance en el Pacífico Mexicano; Se Prevé Evolucione a Huracán
El ciclón tropical se formó a partir de la depresión tropical Veintidós-E, ubicada esta mañana al sur de Acapulco, Guerrero
El ciclón tropical se formó a partir de la depresión tropical Veintidós-E, ubicada esta mañana al sur de Acapulco, Guerrero
La tormenta tropical Vance se formó la tarde de este miércoles en el Pacífico mexicano, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.
Vance se formó a partir de la depresión tropical Veintidós-E, ubicada esta mañana a 835 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero, y a mil 170 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo.
De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua, se prevé que Vance alcance su máxima intensidad el sábado, cuando se intensifique a huracán categoría 3.
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Vance presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de 85 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste a 11 kilómetros por hora.
No obstante, debido a su distancia, por el momento la tormenta tropical Vance no afecta al territorio mexicano, precisó el SMN.
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Una tormenta tropical es un ciclón tropical organizado que produce vientos máximos sostenidos de entre 63 y 117 kilómetros por hora. Este fenómeno se forma sobre aguas oceánicas cálidas y representa la etapa previa al desarrollo de un huracán.
Se caracteriza por generar grandes cantidades de precipitación que con frecuencia provocan inundaciones severas en zonas costeras e interiores.
AMP