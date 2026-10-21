Pronóstico del tiempo

Se Forma la Tormenta Tropical Vance en el Pacífico Mexicano; Se Prevé Evolucione a Huracán

El ciclón tropical se formó a partir de la depresión tropical Veintidós-E, ubicada esta mañana al sur de Acapulco, Guerrero

La tormenta tropical Vance. Foto: NOAALa tormenta tropical Vance. Foto: NOAA
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