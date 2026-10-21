Se Forma la Tormenta Tropical Vance en el Pacífico Mexicano; Se Prevé Evolucione a Huracán

La tormenta tropical Vance se formó la tarde de este miércoles en el Pacífico mexicano, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

Vance se formó a partir de la depresión tropical Veintidós-E, ubicada esta mañana a 835 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero, y a mil 170 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua, se prevé que Vance alcance su máxima intensidad el sábado, cuando se intensifique a huracán categoría 3.

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Vance presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de 85 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste a 11 kilómetros por hora.

No obstante, debido a su distancia, por el momento la tormenta tropical Vance no afecta al territorio mexicano, precisó el SMN.

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Una tormenta tropical es un ciclón tropical organizado que produce vientos máximos sostenidos de entre 63 y 117 kilómetros por hora. Este fenómeno se forma sobre aguas oceánicas cálidas y representa la etapa previa al desarrollo de un huracán.

Se caracteriza por generar grandes cantidades de precipitación que con frecuencia provocan inundaciones severas en zonas costeras e interiores.

AMP