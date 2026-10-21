Clima en Nuevo León: Prevén Lluvias Desde el Jueves en Monterrey

La zona metropolitana de Monterrey amaneció con cielo nublado y temperaturas de entre 19 y 21 grados centígrados; sin embargo, se espera que las condiciones mejoren durante la tarde, con presencia de sol y temperaturas máximas de entre 27 y 28 grados, además de bajas probabilidades de lluvia.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, las condiciones se mantendrán relativamente estables durante este miércoles, luego de que el martes se registrara una ligera llovizna en algunos sectores de la ciudad. Asimismo, la calidad del aire se reportó como buena en las 15 estaciones de monitoreo ambiental, por lo que las condiciones atmosféricas se consideran favorables durante las primeras horas del día.

El panorama meteorológico cambiará a partir de la noche del jueves, cuando aumentará la posibilidad de precipitaciones en Nuevo León. Los pronósticos contemplan hasta un 70 por ciento de probabilidad de lluvia para ese periodo, mientras que para los días posteriores se estiman porcentajes de entre 30 y 50 por ciento.

Estas condiciones podrían extenderse durante el fin de semana y parte de la próxima semana, debido al ingreso de humedad procedente del Golfo de México.

Aunque existe la posibilidad de lluvias durante varios días consecutivos, esto no significa que las precipitaciones se presentarán de manera continua. Se espera que puedan ocurrir en distintos momentos de la jornada y de forma variable en los municipios metropolitanos.

Uno de los factores que favorecerá este cambio será el debilitamiento de la masa de aire frío asociada al frente número 2 de la temporada, lo que permitirá un incremento gradual de las temperaturas. Además, la disminución de la circulación de aire proveniente del norte facilitará el ingreso de humedad hacia la región.

Por otra parte, al sur de las costas de Oaxaca, una zona de inestabilidad alcanzó el 100 por ciento de potencial ciclónico, por lo que se prevé la formación de un nuevo sistema tropical en las próximas horas. Aunque permanece alejado del territorio nacional, su evolución deberá mantenerse bajo vigilancia.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Pronóstico del Clima en Monterrey, Nuevo León

De desarrollarse como ciclón tropical, el siguiente nombre en la lista sería Vance. Mientras tanto, un nuevo frente frío se aproxima a la península de Baja California y podría generar lluvias en esa región. Posteriormente, se desplazará hacia Sonora y Chihuahua durante los próximos días.

Ante el aumento de las probabilidades de lluvia en Monterrey, se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del pronóstico meteorológico, especialmente durante las noches y el próximo fin de semana.

Con información de Mauro Morales/ Noticias N+

RR