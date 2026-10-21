Pronóstico del tiempo

Clima en Nuevo León: Prevén Lluvias Desde el Jueves en Monterrey

Monterrey tendrá una tarde soleada con temperaturas de hasta 28 grados, pero las lluvias podrían regresar

Amanecer en la ciudad de las montañasAmanecer el día de hoy en Nuevo León.Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Aumenta la probabilidad de lluvia en Monterrey durante el fin de semana y la próxima semana por el ingreso de humedad del Golfo de México.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+