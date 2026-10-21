Sociedad

Trabajadores se Manifiestan por Posible Clausura de Bancos de Tierra en Puebla

Ladrilleros, camioneros y tabiqueros de San Diego Cuachayotla advirtieron que una suspensión afectaría la producción y distribución de materiales

Pobladores piden que no se clausuren los bancos de tierra en San Diego Cuachayotla.Pobladores piden que no se clausuren los bancos de tierra en Cholula. Foto: Facebook El Coyotazo

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La incertidumbre crece en San Diego Cuachayotla por posible cierre de bancos de tierra. La comunidad pide explicaciones y soluciones ante el riesgo de perder su fuente de ingresos.

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