Trabajadores se Manifiestan por Posible Clausura de Bancos de Tierra en Puebla

La posible clausura de bancos de tierra en San Diego Cuachayotla, comunidad de San Pedro Cholula, generó incertidumbre entre trabajadores dedicados a fabricar tabiques, tejas y artesanías.

Habitantes señalaron que un citatorio atribuido a la Secretaría de Medio Ambiente de Puebla podría derivar en restricciones para extraer la materia prima.

De acuerdo a uno de los trabajadores ladrilleros, tienen tres años que trabajan ahí y es el sustento de sus familias, esto agregó: "De esto vivimos, no es posible que hay cosas más graves y los dejan trabajar, y gente humilde que se dedica al tabique vengan y nos quieran intimidar".

Cabe resaltar que de estos bancos de tierra sale la materia prima para construir los ladrillos que se venden en todo el país, esto agregó el portavoz: "De aquí salen ingenieros, arquitectos y de aquí sale para los estudios de nuestros hijos".

Ladrilleros, camioneros y tabiqueros advirtieron que una suspensión afectaría la producción y distribución de materiales hacia Morelos, Ciudad de México y Pachuca.

Los pobladores lamentaron las amenazas de clausuras en una labor honrada, señalan que ellos lo único que hacen es enseñarle a sus hijos a trabajar y llevarles el sustento para que puedan comer y recibir una vida digna.

Alejandro, productor de tabique, recalcó que si les quitan esta fuente de ingreso deberían darles un trabajo en donde reciban ganancias justas, esto agregó: "Si dice estar con el pueblo que lo demuestre, que no manden a intimidar a las personas que trabajan decentemente, que necesidad que salgamos de nuestros trabajos para venir a denunciar, pero no están solos compañeros si tocan a uno, nos tocan a todos".

Los pobladores se reunieron en el exrelleno sanitario para pedir explicaciones sobre las inspecciones, y llamaron a la Secretaría de Medio Ambiente a que mejor se encargue de los problemas de contaminación que se vive en esa zona.

Hasta el momento, no se ha confirmado la clausura, por lo que piden a las autoridades escuchar sus peticiones.

Con información de N+

MCS