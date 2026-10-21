Política

Hoy Presentan Propuesta Integral a Trabajadores del IMSS y Piden Apoyo del Sindicato

Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social realizará una marcha este miércoles en la Ciudad de México

Manifestación en oficinas del IMSS en la CDMXManifestación en oficinas del IMSS en la CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Claudia Sheinbaum confirma que Zoé Robledo busca mejorar las condiciones laborales del IMSS. ¿Qué cambios se avecinan para los trabajadores? Infórmate aquí.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+