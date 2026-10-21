Hoy Presentan Propuesta Integral a Trabajadores del IMSS y Piden Apoyo del Sindicato

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), presentará hoy una propuesta integral para los trabajadores, que contempla aumento salarial y mejores condiciones laborales.

En la conferencia mañanera de este miércoles, la mandataria dijo que pidió a Zoé Robledo identificar “de dónde se pueden disminuir gastos del IMSS para poder dar un mayor aumento salarial a los trabajadores”.

Indicó que en los últimos días se ha realizado un arduo trabajo en el marco de las marchas que han realizado los trabajadores del IMSS para pedir mejores condiciones laborales.

Mencionó que “hay otras demandas que son legítimas, de trabajadores del IMSS, y que tienen que atenderse”, entre ellas, la falta de material quirúrgico. “Todo eso tiene que resolverse”, aseguró.

“Lo digo muy claramente, tiene que cooperar el Sindicato con esto porque hay temas de inercias desde hace muchísimo tiempo, que no deben ser porque lo importante es las y los trabajadores y la derechohabiencia, que se atienda bien a la gente y que esté todo”, afirmó.

Sheinbaum Pardo agregó que “se ha hecho un esfuerzo muy grande de adquisición de medicamentos (…) con disminuciones de costos. Un esfuerzo muy grande de distribución”.

Admitió que “todavía falta un proceso de modernización que garantice que todo llegue a su lugar cuando se necesita”.

Este miércoles, trabajadores del IMSS volverán a marchar en la Ciudad de México (CDMX) como parte de sus movilizaciones para exigir mejores condiciones laborales.

Con información de N+.

RMT