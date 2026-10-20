Sociedad

Marcha del IMSS: Ruta, Calles Cerradas y Alternativas de la Protesta en CDMX

Trabajadores del Seguro Social advierten que otras organizaciones se sumarán a la manifestación de este miércoles 21 de octubre

Los trabajadores del IMSS marcharán por principales calles de CDMXFoto: Cuartoscuro
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+