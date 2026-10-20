Marcha del IMSS: Ruta, Calles Cerradas y Alternativas de la Protesta en CDMX

Este miércoles se esperan nuevas movilizaciones por parte de trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), debido a que acusan que sus demandas no han sido atendidas por las autoridades.

Los representantes de las 37 secciones sindicales del país ofrecieron un mensaje al exterior de Palacio Nacional con la finalidad de que se resuelvan sus peticiones, las cuales son mejorar sus condiciones laborales, así como la atención a los derechohabientes.

"El salario digno es necesario para que tengamos más médicos especialistas, pero tiene que ir amarrado de un retiro digno. Entonces es: el salario, el retiro, los insumos”, dijo el oficial de Tesorería del Módulo Central del IMSS, Jesús Vargas.

Durante el mensaje que ofreció a medios sobre la calle Moneda, en el Centro Histórico, explicó que estas manifestaciones están ligadas con un cambio generalizado que buscan para todos los trabajadores del IMSS, principalmente, con la destitución del dirigente actual del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), Rafael Olivos Hernández.

Los inconformes aseguran que no se trata de una huelga, ya que desde que iniciaron las movilizaciones el servicio no ha sido interrumpido. Sin embargo, sus protestas no se van a detener hasta obtener beneficios reales para los empleados activos y jubilados.

"Ahorita está el despertar de las conciencias en los trabajadores, entonces, no es posible que sigan pensando (nuestros dirigentes) que 'tenemos dos neuronas'. Eso es muy indignante para nosotros”, afirmó Jesús Vargas.

Por esta razón, habrá una nueva marcha del IMSS este miércoles 21 de octubre a las 15:00 horas. Se prevé que la concentración de manifestantes se lleve a cabo en los alrededores del Centro Médico Siglo XXI, en la colonia Doctores.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Trabajadores del IMSS Insisten en Aumento Salarial de 10%

Los representantes de los sindicalizados explicaron que los contingentes, en los que también participarán integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), avanzarán hacia el Zócalo de la CDMX.

La marcha pasará por la Avenida Cuauhtémoc; Paseo de la Reforma, sobre todo cerca del número 476 Insurgentes; Viaducto Río de la Piedad; Calzada de Tlalpan; y Eje 3 Oriente, hasta llegar a la Plaza de la Constitución, en el corazón de la Ciudad de México. "Esta segunda marcha puede ser igual o más grande", advirtieron.

No se descartan movilizaciones en la Sede Nacional del IMSS, ubicada sobre Reforma entre Burdeos y Toledo. Entonces, las alternativas serían: Dr. Vértiz, Av. Chapultepec, Circuito Interior, Eje 4 Sur o Periférico.

En el caso de los usuarios de transporte público, especialmente el Metrobús, es importante señalar que, durante la marcha del IMSS del 21 de octubre, podría haber modificación en el servicio de rutas clave para la zona centro de la ciudad:

Línea 1 (Reforma), Línea 3 (Dr. Márquez, Hospital General, Jardín Pushkin, Cuauhtémoc, Balderas, Juárez e Hidalgo), Línea 4 (Hidalgo, Bellas Artes y Teatro Blanquita) y Línea 7 (El Ángel, Hamburgo, Reforma, París, Amajac y El Caballito).

Por ello, es importante que los usuarios consulten el estado del servicio antes de optar por ese transporte o buscar rutas alternas para evitar contratiempos en sus traslados.

EPP