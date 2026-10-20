Ya Había Alertas por Bacteria en Hospital del IMSS de Durango, Donde Murieron 5 Bebés

El sistema de salud del estado de Durango ya tenía registros de más infecciones por bacterias adquiridas en sus hospitales públicos, antes de la muerte de cinco bebés en hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en septiembre de este año.

De acuerdo con los reportes de la Red hospitalaria de vigilancia epidemiológica, publicados mensualmente por la Secretaría de Salud federal, Durango tuvo 27% más casos de infecciones, de enero a junio de este año, que en el mismo periodo del año pasado.

Cabe recordar que entre el 15 y el 19 de septiembre, cinco bebés murieron en la unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital General de zona número 1, cuatro de ellos dieron positivo a una bacteria que forma parte de las infecciones asociadas a la atención de la salud. Los casos aún se encuentran en investigación.

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Hospitales IMSS, con más infecciones reportadas

De los casos reportados este año en Durango, 605 fueron contraídos mientras los pacientes recibían atención en servicios públicos de salud. Es decir, casi nueve de cada diez infecciones notificadas durante ese periodo.

Tanto en 2025 como en 2026, las unidades del Instituto Mexicano del Seguro Social concentraron el mayor número de infecciones reportadas.

A nivel nacional, los grupos más afectados son los bebés menores de un año y las personas mayores de 65. Se trata de pacientes especialmente vulnerables para quienes una infección adquirida durante la atención médica puede tener consecuencias graves.

Entre los principales agentes infecciosos identificados en los reportes de 2025 y 2026 se encuentra la Klabsiella neumonie, encontrada en la mayoría de bebés que fallecieron.

Con información de N+ Mónica Cerbón