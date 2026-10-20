Salud

Ya Había Alertas por Bacteria en Hospital del IMSS de Durango, Donde Murieron 5 Bebés

El fallecimiento de los recién nacidos pudo haberse evitado si se hubieran atendido los reportes de la presencia de Klabsiella neumonie

Hospital del IMSSHospital del IMSS. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Durango registra un aumento del 27% en infecciones hospitalarias. 5 bebés mueren en IMSS por Klabsiella neumonie. ¿Qué está pasando?

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