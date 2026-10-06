Salud

‘Presencia de Bacteria No Significa que Fue la Causa de Fallecimiento’, IMSS por Muerte de Bebés

La institución informó que especialistas revisarán los expedientes para determinar si existió alguna relación entre el microorganismo y los decesos

Realizan Auditoría Independiente por Muerte de Recién Nacidos en DurangoRealizan Auditoría por Muerte de Recién Nacidos en Durango. Foto: Presidencia de la República

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El IMSS investiga si una bacteria fue responsable de las muertes de recién nacidos. Especialistas revisan expedientes para esclarecer los hechos.

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