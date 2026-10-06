Salud

Realizan Exhumación de Cuerpos de los Recién Nacidos Fallecidos en IMSS de Durango

El abogado de las familias de los bebés que murieron por la supuesta presencia de la bacteria Klebsiella pneumoniae, dio a conocer que la FGR realizó la exhumación

Pies de bebésFoto: Pixabay | Ilustrativa

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