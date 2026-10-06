Realizan Exhumación de Cuerpos de los Recién Nacidos Fallecidos en IMSS de Durango

En Durango, el abogado de las familias de los cinco bebés fallecidos entre el 15 y 19 de septiembre, por la supuesta presencia de la bacteria Klebsiella pneumoniae en el área de Cuidados Intensivos Neonatales del IMSS, dio a conocer que la delegación estatal de la Fiscalía General de la República realizó la exhumación de los cuerpos de los recién nacidos, a fin de practicar necropsias y determinar la causa de su muerte.

Aunque no detalló cuántos cuerpos fueron sometidos a dicho procedimiento, el abogado Fermín Flores indicó que unos días más podrían darles a conocer a los padres los resultados de los dictámenes forenses.

“Está trabajando el tema de las necropsias. El Ministerio Público va a poder establecer la causa del fallecimiento de los bebés. Estamos hablando que en cuanto se realicen los dictámenes, no falta mucho tiempo, para que nos informen a los padres el motivo del deceso de los pequeñitos”, explicó Flores.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. FGR en Durango Exhuma Cuerpos de Recién Nacidos para Practicar Necropsias

Cronología. Luego de darse a conocer los fallecimientos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Durango, el 20 de septiembre el IMSS indicó que realizaba una revisión clínica y epidemiológica integral para determinar las circunstancias en cada caso, que durante la vigilancia se identificó una bacteria sensible a antibióticos de uso habitual en el hospital, aunque no explicaba por sí sola los fallecimientos.

El 21 de septiembre el Instituto informó que autoridades sanitarias federales habían llegado a la entidad para realizar una revisión de los expedientes clínicos, protocolos de atención, vigilancia epidemiológica y medidas de prevención y control de infecciones. Como medida de prevención la UCIN fue cerrada a nuevos ingresos.

El 23 de septiembre el IMSS confirmó la presencia de una bacteria asociada con la muerte de cuatro de los cinco bebés que fallecieron en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales.

24 de septiembre. La coordinadora de Vigilancia Epidemiológica, Adriana Toríz señaló que concluyó el periodo de observación de los cultivos que estaban pendientes de los bebés que compartieron la Unidad e indicó que las muestras se enviaron a la CDMX para su análisis y que no se habían presentado nuevos casos.

En tanto, el abogado de los padres de los recién nacidos que murieron informó que fue presentada formalmente una denuncia ante la Fiscalía General de la República.

El 25 de septiembre el director General del IMSS, Zoé Robledo, se disculpó con las familias.

29 de septiembre. El abogado Fermín Flores informó que la Fiscalía General del Estado de Durango requería realizar la exhumación y necropsia de los cinco bebés, como parte fundamental para investigar las muertes como homicidio culposo con responsabilidad médica.

Proceso que finalmente se realizó, aunque sin precisar a cuantos cuerpos.

Con información de N+

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