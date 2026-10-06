Faitelson Confirma Oferta de 50 MDD del Liverpool por Gilberto Mora

El Club Tijuana recibió una oferta de 50 millones de dólares por el fichaje de Gilberto Mora, cuya opción de compra fue expresada por la representante del futbolista, confirmó David Faitelson, periodista de TUDN.

Durante su intervención en el programa Tercer Grado Deportivo, el comentarista aseguró que la abogada Rafaela Pimenta comunicó la propuesta a la directiva de los Xolos.

"Me dicen en Tijuana que recibieron, de parte de la representante de Gilberto Mora, que es una brasileña, que se llama Rafaela Pimenta, que también representa a Erling Haaland, entre otros futbolistas importantes, dijeron: 'hay una oferta de un club inglés', en este caso Liverpool, que iría en una cifra histórica por encima de los 50 millones de dólares para el club Xolos de Tijuana por Gilberto Mora, que cumple 18 años la próxima semana", afirmó Faitelson este lunes.

La semana pasada, el sitio inglés Football Insider reportó que el club de la Premier League alistaba una oferta de 40 millones de libras por Mora, una cifra equivalente a 52.86 millones de dólares estadounidenses.

El medio, especializado en traspasos y renovaciones de contratos, afirmó que ese monto sería el mínimo exigido por los Xolos para que Morita abandone el club el próximo verano. Sin embargo, el reporte señaló que el mexicano preferiría mudarse a España, pues igual está en la mira del Real Madrid y el Barcelona.

"El Liverpool lleva varias temporadas siguiendo de cerca al as de Tijuana, pero se enfrenta a una batalla constante con el resto de la élite europea para hacerse con sus servicios", indicó Football Insider.

Presuntamente, el equipo fronterizo prevé aplicar cláusulas para sacar el mayor rendimiento posible por el futuro del 10 del Tricolor.

Esta noche, Faitelson sugirió que Gilberto Mora causó baja de la Selección Mexicana para cuidarlo ante el posible fichaje del Liverpool.

"¿Ustedes creen que iba a arriesgarlo (Rafa Márquez), que en un momento de negociaciones, iba a arriesgarlo Rafael Márquez en un partido que físicamente siempre es un partido complejo contra Estados Unidos, que lo iba a arriesgar Rafa Márquez? Por supuesto que no", lanzó.

"Para mí, el que no haya jugado Mora el sábado es un indicio de que, y lo festejo, lo celebro, es un indicio de que la operación va caminando, va fructificando", añadió.

En la conferencia previo al partido amistoso contra Chile, el seleccionador Rafael Márquez dijo que decidió no alinear a Mora porque acumulaba molestias físicas. Sin embargo, pidió que el club explicara los alcances de las lesiones.

Oficialmente, ni el cuadro de la Premier League ni el de la Liga MX han confirmado la oferta ni negociaciones en curso sobre "Morita". Pero tampoco han negado los rumores, desde que estos se intensificaron el pasado 1 de octubre entre la prensa inglesa.

Ese día, el portal digital de TEAMtalk, reconocido por su cobertura en el mercado de fichajes, también indicó que los de Anfield son los principales candidatos interesados en el jugador de Xolos. No obstante, el medio apuntó que Borussia Dortmund y Benfica también están en la puja y han contactado a Rafaela Pimenta.

Otros equipos que supuestamente quieren adquirir a Mora son Arsenal, Manchester City, Chelsea, Manchester United, así como el Paris Saint-Germain, Bayern Munich, AC Milan, Ajax y Napoli.

Las versiones señalan que los clubes europeos quieren concretar el acuerdo tomando en cuenta las reglas de la FIFA, que permite el traspaso internacional de futbolistas de 18 años o más. Gilberto Mora cumplirá la mayoría de edad el 14 de octubre.

El Club Tijuana extendió el contrato de Gilberto Mora por tres años más, hasta 2029, días antes del arranque del Mundial 2026. El documento incluyó un mecanismo de salida "altamente personalizado y claramente estructurado" considerando el futuro del "Niño Maravilla".

Algunos reportes estiman que el traspaso del seleccionado nacional rondaría entre 22 y 28 millones de dólares, una cifra a los alcances del Liverpool, cuya plantilla es la más cara del planeta. Los Reds cuentan con jugadores valuados en 1,426.89 millones de dólares, según datos del Observatorio de Futbol del Centro Internacional de Estudios del Deporte.

Tan solo en la temporada actual, el equipo inglés desembolsó 166.54 mdd por el francés Bradley Barcola, procedente del PSG. También pagó 81.24 mdd por Jeremy Jacquet y 46.71 mdd más por el español Víctor Muñoz.

Mientras aumentan los informes sobre el posible paso de Mora al Viejo Continente, su futuro no quedará definido hasta la apertura del mercado invernal de fichajes de las ligas europeas, en enero de 2027. Sin embargo, todo apunta a que dentro de ocho días habrá un anuncio importante.

ASJ