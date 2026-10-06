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Faitelson Confirma Oferta de 50 MDD del Liverpool por Gilberto Mora

La joven promesa del futbol mexicano causó baja de la Selección Mexicana para el partido contra Estados Unidos y tampoco jugará el día de mañana en el encuentro ante Chile

Gilberto MoraEl 6 de junio, los Xolos extendieron el contrato de Gilberto Mora por tres años más, hasta 2029. Foto: Reuters.

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