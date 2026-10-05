Lista Completa de Bajas de la Selección Mexicana para el Partido ante Chile

Los primeros partidos de Rafael Márquez al frente de la selección mexicana han dejado sensaciones encontradas. Luego de una buena actuación en su debut frente a Colombia, el equipo dejó dudas ante Perú y terminó goleado contra Estados Unidos. Aún queda un juego más en esta gira de amistosos de la Fecha FIFA, pero México deberá afrontar ese último compromiso con múltiples bajas.

Para mala fortuna de Rafa Márquez, en el partido México vs. Chile no podrá contar con futbolistas que se proyectaban como titulares o recambios importantes en la búsqueda de su primer triunfo como entrenador nacional. Aquí te dejamos la lista completa de bajas que tiene la selección mexicana para enfrentar al combinado chileno.

Gilberto Mora encabeza las ausencias de la selección mexicana

Quizá el nombre que más llama la atención cuando se habla de las bajas que tendrá México contra Chile es el de Gilberto Mora. El joven y talentoso centrocampista de los Xolos de Tijuana presentó molestias físicas, por lo que no podrá participar en el último partido amistoso de la Fecha FIFA.

Otro jugador que fue titular frente a Colombia y que ya abandonó la concentración del equipo nacional es Hirving Lozano. En el caso del 'Chucky', su ausencia y baja del equipo se debe a una molestia muscular, por lo que regresó a la ciudad de Los Ángeles, California, para reportar con el LA Galaxy.

Luis Romo es la más reciente baja de la selección mexicana para enfrentar a Chile. El experimentado y polifuncional jugador de 31 años de edad, fue sometido a una prueba en la que se le detectó una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Al igual que Mora y Lozano, Romo abandonó el campamento del conjunto nacional para reportar con su club, Chivas.

Finalmente, la baja que no obedece a una lesión es la de Mateo Chávez. El lateral fue expulsado en el partido ante Estados Unidos luego de golpear en el rostro a un rival, por lo que cumplirá un partido de suspensión y, al tratarse del último duelo de la Fecha FIFA, se decidió liberarlo para que pueda reincorporarse al AZ Alkmaar de la Eredivisie de cara a la reanudación de las ligas en Europa.