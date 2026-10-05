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Lista Completa de Bajas de la Selección Mexicana para el Partido ante Chile

Luis Romo fue confirmado como la ausencia más reciente que tendá el equipo antes del cuarto amistoso de la Fecha FIFA

Rafael Márquez durante un partido de la selección mexicana como director técnicoRafael Márquez durante un partido de la selección mexicana como director técnico | Foto: Reuters

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