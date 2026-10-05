Gilberto Mora es Baja para el Partido México vs Chile

Las malas noticias se siguen acumulando para la selección mexicana. A través de un comunicado, el equipo nacional anunció que Gilberto Mora abandonará la concentración y causará baja para el partido México vs Chile de este martes 6 de octubre. La información dada a conocer detalla que el centrocampista de los Xolos de Tijuana presenta molestias físicas, por lo que no podrá participar en el último partido amistoso de la Fecha FIFA.

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Aunado a Mora, Mateo Chávez e Hirving Lozano también dejarán a la selección mexicana para reincorporarse a sus respectivos clubes. En el caso del Chucky, su ausencia y baja del equipo se debe a una molestia muscular, mientras que en cuanto a Mateo Chávez, obedece a que fue expulsado y la suspensión le impediría jugar ante el equipo chileno.

Gilberto Mora solamente pudo tener minutos en el primer juego de los cuatro que se programaron para la Fecha FIFA. El joven futbolista, que cumplirá la mayoría de edad este mes de octubre, fue titular ante Colombia y anotó su primer gol con la camiseta de la selección mayor. Sin embargo, parece que las molestias en su tobillo comenzaron luego de ese compromiso, pues no tuvo actividad ante Perú y tampoco contra Estados Unidos.

En ese sentido, vale la pena recordar que recientemente a Mora se le ha vinculado con una posible transferencia al futbol europeo dentro de los próximos meses, con equipos del calibre de Real Madrid, FC Barcelona y Liverpool entre los interesados.

¿Cuánto pagarían por Gilberto Mora?

De acuerdo con la prensa inglesa, el posible traspaso de Gilberto Mora rondaría entre los 20 y los 25 millones de euros (es decir, entre 17 y 21 millones de libras esterlinas o entre 22,5 y 28 millones de dólares), una cifra que establecería un nuevo récord en las ventas de la Liga MX.

Los reportes también señalan que otros equipos además del Real Madrid, del Liverpool y del Barcelona que estarían sumamente interesados en el mexicano son: Borussia Dortmund, Benfica, Arsenal, Manchester City, Chelsea y Manchester United, así como Paris Saint-Germain, Bayern Munich, AC Milan, Ajax y Napoli.