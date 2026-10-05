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Gilberto Mora es Baja para el Partido México vs Chile

La selección mexicana hizo oficial que el joven futbolista abandona la concentración del equipo por molestias físicas

Gilberto Mora durante un entrenamiento con la Selección MexicanaGilberto Mora durante un entrenamiento con la Selección Mexicana | Foto: Reuters

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México vs Chile: Gilberto Mora Es Baja de la Selección Nacional para el Partido Amistoso por Molestias Físicas | N+