Este viernes 20 de noviembre, se tienen previstos distintos bloqueos en la Ciudad de México (CDMX), donde colectivos, trabajadores, organizaciones sociales y vecinos realizarán actividades para exigir justicia, respeto a sus derechos laborales, vivienda y rendición de cuentas. En N+ te compartimos las alternativas viales para que evites las zonas con afectaciones.

Las movilizaciones se llevarán a cabo en alcaldías como Cuauhtémoc, Coyoacán, Iztapalapa, Álvaro Obregón, Tlalpan, Gustavo A. Madero y Tláhuac.

Considera que este día también se realizará el Desfile Cívico-Militar por la conmemoración de la Revolución Mexicana, en N+ te indicamos las rutas alternas que puedes usar: ¿Cuáles Son las Alternativas Viales por el Desfile Militar de Hoy 20 de Noviembre 2026 en CDMX?

Estas son las alternativas viales por bloqueos en CDMX

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones Sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, habrá los siguientes bloqueos:

En la alcaldía Cuauhtémoc, a partir de las 6:30 horas, el colectivo Hasta Encontrarles realizará una jornada de búsqueda por patrones denominada “Triple Frontera”, enfocada en la localización de personas desaparecidas en las Lagunas de Zempoala, Huitzilac, en la zona limítrofe entre la Ciudad de México, Estado de México y Morelos.

Abarcarán sitios como la estación Chabacano, líneas 2, 8 y 9 del Metro, sobre avenida San Antonio Abad, colonia Obrera.

Las alternativas viales que puedes usar son la Avenida José María Izazaga, Eje Central Lázaro Cárdenas y Viaducto Miguel Alemán.

A partir de las 10:00 horas, la Alianza Nacional Ciudadana Anticorrupción protestará en el Monumento a la Revolución, Plaza de la República, colonia Tabacalera.

La organización exigirá transparencia en el uso de recursos públicos, rendición de cuentas de funcionarios y legisladores, así como acciones contra la corrupción en sectores como salud, educación y seguridad.

Alternativas viales: Avenida Insurgentes, Puente de Alvarado y avenida México-Tenochtitlán.

A las 17:00 horas, Sindicatos Democráticos e Independientes, los integrantes realizarán una reunión informativa en el Hemiciclo a Juárez, avenida Juárez 50, colonia Centro, para definir las acciones que tomarán después de un encuentro en la Secretaría de Gobernación.

Las rutas alternas que puedes usar son el Eje Central Lázaro Cárdenas, avenida Balderas y avenida Chapultepec, de acuerdo con las afectaciones en avenida Juárez.

Más tarde, a las 20:00 horas, el Centro de Apoyo a las Identidades Trans A.C. se concentrará en la Estación Juárez de la Línea 3 del Metro, en la zona de Balderas, colonia Centro.

En el marco del Día Internacional de la Remembranza Trans, la organización exigirá que las muertes violentas de mujeres trans sean reconocidas como feminicidios, promoverá la Ley General de Acceso Integral a los Derechos de las Personas Trans y demandará justicia frente a la discriminación y la impunidad.

Alternativas viales: Eje Central Lázaro Cárdenas, avenida Chapultepec y avenida Balderas, según el punto donde se registre alguna afectación.

FBPT