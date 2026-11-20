Este viernes, la actividad sísmica en México comenzó desde muy temprano, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN); te detallamos cuál es el epicentro, magnitud y ubicación de los temblores registrados.

Considera que el país tiene actividad sísmica de manera constante debido a su ubicación en una región donde interactúan distintas placas tectónicas.

Temblores registrados hoy 20 de Noviembre de 2026

El Servicio Sismológico Nacional detalló los movimientos que se registraron:

2:34:22 horas: ocurrió un sismo de magnitud 3.9 a 22 km al sur de San Pedro Pochutla, Oaxaca, con una profundidad de 29.2 km.

2:56:21 horas: temblor de magnitud 3.8, con epicentro a 56 km al sureste de Ometepec, Guerrero, profundidad de 10 km.

Ante la activación de la alerta sísmica, es importante mantener la calma y seguir las indicaciones de Protección Civil. La reacción debe considerar si el aviso se escucha antes o durante un movimiento telúrico.

Si escuchas la alerta y todavía no comienza el sismo, sigue estas recomendaciones:

Suspende las actividades que estés realizando y conserva la calma.

Evacúa el inmueble si te encuentras en un lugar donde existe una ruta de salida segura y puedes hacerlo sin correr.

Aléjate de ventanas, objetos que puedan caer, postes y cables eléctricos.

Si estás en un piso donde no es posible evacuar de manera segura, ubícate en una zona de menor riesgo previamente identificada.

No utilices elevadores y sigue las indicaciones de las brigadas de emergencia.

FBPT