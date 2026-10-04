Rodrigo Huescas Volvió a Jugar un Año Después de su Lesión

Buenas noticias para la selección mexicana, pues este domingo uno de los jugadores que milita en el futbol de Europa volvió a la actividad luego de un año. Rodrigo Huescas, lateral derecho, estuvo lesionado desde octubre de 2025 y apenas pudo regresar al terreno de juego en un partido amistoso con su club, FC Copenhague.

Huescas, de apenas 23 años de edad, estaba teniendo una temporada muy buena hace un año en Dinamarca, en donde incluso se había consolidado como titular con su equipo y estaba jugando en la Champions League. Sin embargo, el 1 de octubre de 2025 en un partido ante el Qarabag Agdam, el futbolista sufrió una dura lesión que lo dejaría sin poder jugar durante un largo tiempo.

Su club confirmó que Huescas tendría que ser operado por una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha, lesión que no solo lo hizo perderse el resto de la temporada sino que, además, le costó su lugar en la selección mexicana para el Mundial 2026, siendo así una de las bajas más sensibles que tuvo México en dicho torneo.

Ahora, tras una larga recuperación, Rodrigo pudo volver a la cancha. El exjugador de Cruz Azul fue titular en el partido amistoso ante el Hamburgo SV y participó durante 45 minutos. Su regreso a la actividad representa una gram noticia para la selección nacional de México, ya que Huescas se proyectaba como el titular de la lateral derecha para la pasada Copa del Mundo.

Habrá que esperar para ver cuánto tiempo toma para que el mexicano retome su mejor nivel, pero si no hay contratiempos en su rodilla, Rodrigo debería comenzar a sumar buenos minutos con su club durante las próximas semanas.