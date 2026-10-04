Deportes

Rodrigo Huescas Volvió a Jugar un Año Después de su Lesión

El lateral mexicano se perdió la Copa del Mundo debido a una rotura de ligamento cruzado en la rodilla derecha

Rodrigo Huescas durante un amistoso con el FC CopenhagueRodrigo Huescas durante un amistoso con el FC Copenhague | Foto: X (@FCKobenhavn)

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