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Mateo Chávez Abandona la Concentración de la Selección Mexicana

El lateral fue expulsado en el partido ante Estados Unidos, luego de darle un golpe en la cara a un rival

Mateo Chávez, jugador de la Selección MexicanaMateo Chávez, jugador de la Selección Mexicana | Foto: Reuters

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