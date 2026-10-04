Mateo Chávez Abandona la Concentración de la Selección Mexicana

El partido de México ante Estados Unidos representó la primera derrota en la era de Rafael Márquez como entrenador de la escuadra nacional. La selección mexicana no pudo ante su acérrimo rival y, en un encuentro lleno de errores defensivos, se fue goleada por marcador de 3-0. Aunado a esto, el Tricolor ha sufrido una baja más de cara al último de los cuatro amistosos, pues se ha confirmado que Mateo Chávez abandonó la concentración del equipo.

De acuerdo con información de Gibrán Araige, reportero de TUDN, el lateral izquierdo romperá concentración con la selección y será baja para el último partido ante Chile, esto tras haber recibido la tarjeta roja frente a Estados Unidos. "Mateo quedó suspendido y este lunes regresará a Países Bajos para reportar con su club", fue el reporte que se dio a conocer.

Debido a la expulsión, Mateo Chávez viajará de vuelta a Países Bajos para reportar con su club, AZ Alkmaar, de cara a la reanudación de la actividad en la Eredivisie, donde su próximo encuentro será ante el Feyenoord el sábado 10 de octubre. Después de ese duelo, Chávez y su equipo deberán de pensar en la segunda jornada de la Europa League que se disputará el jueves 15.

¿Por qué expulsaron a Mateo Chávez?

Mateo Chávez, que había tenido un buen partido en el segundo amistoso de la gira, frente a Perú, ingresó al medio tiempo en la derrota frente a Estados Unidos. Apenas llevaba unos cuantos minutos en la cancha cuando golpeó a un rival en la cara utilizando ambas manos. El árbitro observó la acción y no dudó en mostrarle la tarjeta roja al exfutbolista de las Chivas.

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México tendrá su último compromiso amistoso el próximo martes 6 de octubre, cuando se mida a la selección de Chile. Ese encuentro cerrará la gira por Estados Unidos de la presente Fecha FIFA, en la que Rafa Márquez aún no logra conseguir su primer triunfo como entrenador del equipo nacional.