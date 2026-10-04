¿Pasa Gratis América vs Chivas? Horario y Dónde Ver En Vivo el Clásico Nacional Amistoso

El Guadalajara y las Águilas se vuelven a enfrentar luego del intenso encuentro en la jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX; sin embargo, en esta ocasión se encontrarán como parte de un partido amistoso que se jugará en el Oakland Coliseum. Si no te lo quieres perder, te contamos todos los detalles del a qué hora es y dónde ver el América vs Chivas.

El Clásico Nacional cruza la frontera mientras se lleva a cabo una pausa en la liga nacional, debido a la Fecha FIFA, que dejó dos empates y una derrota para la Selección Nacional.

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En el último partido entre Chivas y América se vivió una remontada por parte de la escuadra azulcrema, que perdía 0-2 hasta el 71'. Fue gracias a un doblete del colombiano Miguel Borja en la última mitad del partido que pudieron irse con un empate 2-2.

Hasta ahora, el Rebaño Sagrado de Gabriel Milito sigue invicto y su racha se extendió a cuatro juegos sin caer ante las Águilas.

¿A qué hora es América vs Chivas hoy?

El amistoso entre los azulcremas y rojiblancos este 4 de octubre 2026 tiene ya una hora marcada: a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) y 18:00 (tiempo del Pacífico) nuevamente saltarán a la cancha las respectivas escuadras.

La Fecha FIFA obligará a ambos equipos a modificar sus alineaciones habituales.

¿Dónde ver América vs Chivas en vivo?

En esta ocasión, el partido América vs Chivas no tendrá transmisión en vivo por TV abierta ni por alguna señal gratuita, pero podrás seguir el minuto a minuto del juego amistoso, así como el resultado final, a través de N+.

Para este encuentro en medio de la Fecha FIFA, el Clásico Nacional tendrá como señal digital una plataforma de streaming de paga.