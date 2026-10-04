Max Verstappen Gana GP de Baréin, Su Primer Triunfo del Año; Checo Acaba Último

Max Verstappen se llevó el Gran Premio de Baréin, su primer triunfo de la temporada 2026, tras una carrera caótica por la lluvia y varios incidentes en Sepang; Kimi Antonelli acabó segundo y Lewis Hamilton completó el podio, mientras que el mexicano Sergio Pérez finalizó en la última posición.

La competencia no tuvo como sede el circuito de Sakhir, debido a los conflictos armados en Medio Oriente. Los organizadores decidieron trasladar la carrera al Circuito Internacional de Sepang, en Malasia, aunque conservó su denominación original por los acuerdos comerciales de la Fórmula 1.

Checo Pérez buscó avanzar posiciones después de una complicada clasificación, que lo mandó a la última línea. Sin embargo, las penalizaciones aplicadas a otros pilotos modificaron el orden de salida y le permitieron colocarse en el lugar 20.

El tapatío tuvo un buen arranque, sin embargo, cruzó la bandera cuadros por detrás del resto. Ante el abandono del británico George Russell, el tailandés Alex Albon, así como su compañero en Cadillac, el finlandés Valtteri Bottas, el mexicano terminó en la posición 19.

La atención estaba puesta en la parte delantera de la parrilla, donde se esperaba que Verstappen y Hamilton protagonizaran uno de los duelos más atractivos de la jornada.

Pero esa disputa tuvo que esperar, debido a la lluvia. El inicio de la carrera, previsto a las 01:00 horas, tiempo del centro de México, tuvo que ser aplazado hasta en dos ocasiones por el monzón, que empapó el circuito media hora antes de la salida.

La dirección de carrera anunció que los pilotos arrancarían 40 minutos tarde, pero varios vehículos tuvieron problemas electrónicos por la lluvia y se reenvió a los monoplazas a boxes. La segunda y definitiva salida se dio a las 2:33 horas, con varios vehículos sobre la pista y otros desde boxes para arrancar la carrera con otros neumáticos.

En la salida, Verstappen y Hamilton se vieron sorprendidos por la potencia de los Mercedes, que pasaron a liderar la carrera con Antonelli en primera posición y Russell como guardaespaldas.

Se formaron dos pelotones sobre el asfalto: liderando, los monoplazas equipados con neumáticos intermedios, que se adaptaban mejor al asfalto todavía mojado.

Los pilotos con gomas medias, duras y blandas quedaron relegados a la cola de la parrilla, entre ellos Hamilton, que llegó a caer a la posición 18 pese a haber salido segundo.

Por delante, Verstappen inició la caza a los Mercedes y no tardó en deshacerse de Russell. Cuando comenzaba a acechar a Antonelli, la salida de pista de Valtteri Bottas, de Cadillac, propició un safety-car, aprovechado por varios pilotos para cambiar los neumáticos.

Hamilton decidió mantenerse con gomas blandas, y en la reanudación, ya con la pista más seca, el británico comenzó a ganar posiciones vuelta tras vuelta, hasta llegar a la quinta posición, por detrás de los Red Bull y Mercedes.

Por delante, Antonelli gestionó mal el relance de carrera tras la retirada del safety car y se vio sorprendido por Verstappen y Russell. El joven italiano logró adelantar a su compañero de filas, pero para entonces 'Mad Max' parecía ya inalcanzable.

En la recta final, un problema mecánico en el Williams de Alex Albon provocó un nuevo coche de seguridad, reduciendo a cero las distancias entre los monoplazas y añadiendo emoción a las últimas vueltas.

El guion de la carrera tuvo todavía dos giros, con el abandono de Russell durante el safety car por problema mecánico y con una salida de pista de Lando Norris, de McLaren, también durante el coche de seguridad.

Tras la reanudación, Lewis Hamilton y Charles Leclerc superaron al piloto de Red Bull, Isack Hadjar, logrando un buen resultado para los Ferrari.

En el top 5 quedaron el australiano Oscar Piastri, de McLaren; el neozelandés Liam Lawson, de Racing Bulls; y el español Fernando Alonso, de Aston Martin.

El asturiano logró su mejor resultado del año por delante del vigente campeón del mundo Lando Norris, pues el corredor británico acabó noveno y su compatriota, Arvid Lindblad, de Racing Bulls, fue décimo. El argentino Franco Colapinto terminó en la posición 13 con Alpine, mientras que el español Carlos Sainz Jr. fue 17 con el Williams, lastrado por un toque con el Audi del brasileño Gabriel Bortoleto, quien se ubicó en lugar 19.

La de este domingo fue la tercera victoria consecutiva de Red Bull en Malasia y la sexta en total.

Para Checo Pérez, la competencia tuvo un significado especial por los recuerdos de ambos escenarios. En Baréin consiguió su primera victoria dentro de la F1 cuando competía para Racing Point, mientras que Sepang está relacionado con uno de los primeros grandes momentos de su trayectoria.

Fue precisamente en el Gran Premio de Malasia de 2012 cuando el piloto mexicano consiguió su primer podio en la máxima categoría del automovilismo, durante su etapa con Sauber.

Ante el abandono de su coequipero, Antonelli amplió aún más su gran ventaja en la clasificación del campeonato mundial de pilotos.

Con información de Agencias

FBPT y ASJ