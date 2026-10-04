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Max Verstappen Gana GP de Baréin, Su Primer Triunfo del Año; Checo Acaba Último

El piloto mexicano partió desde la vigésima posición en una carrera atípica que tuvo omo escenario el circuito de Malasia, donde la lluvia retrasó la carrera

MaxLa de este domingo fue la tercera victoria consecutiva de Red Bull en Malasia y la sexta en total. Foto: AP.

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