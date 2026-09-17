Max Verstappen Gana Carrera de Karts en el Circuito de Silverstone

El equipo Oracle Red Bull indicó en una nota, que el neerlandés Max Verstappen, partió desde el lugar 101 de la parrilla del trazado británico, y adelantó a todos sus rivales en la Red Bull's Max vs 100, "la carrera de karts más grande jamás celebrada", logrando su victoria en la vuelta 14 de 30 programadas, y lo hizo tan solo en 35 minutos.

Al respecto Verstappen indicó:

"Cuando fui a la parrilla y vi dónde tenía que empezar, con 100 karts delante de mí, estaba un poco preocupado".

Explicó, según declaraciones recogidas por el equipo Red Bull, que luego de dar su primera vuelta pensó que todo estaba controlado.

"Después de mi primera vuelta, con todo el caos, pensé '¡Vale, tenemos esto bajo control!' Empezó a ser realmente divertido y, una vez que empecé a tomar ritmo, pude adelantarlos uno por uno y vi cómo se reducía la diferencia, eso fue realmente emocionante".

Aseguró que fue genial estar en un kart:

"Fue genial volver a estar en un kart y volver a lo básico, me recordó a las carreras de antaño. Es un circuito realmente bonito y bien diseñado, y fue un buen detalle poder recibir todos los datos también a través de la radio. Tuve un gran día y fue bueno salir con la victoria".

Los rivales del piloto de Fórmula 1, fueron atletas y jugadores de Red Bull, creadores de contenido, streamers, periodistas y aficionados seleccionados de todo el mundo.

Según la misma fuente, "la primera vuelta decidió la mitad de la carrera. Con 101 karts entrando en las primeras curvas, Max había adelantado a más de 10 pilotos antes incluso de llegar a la línea de salida y, en la horquilla, el pelotón se plegó sobre sí mismo, con karts chocando entre sí y quedando en dirección contraria".

Antes de completar una vuelta, sesenta y tres pilotos ya habían quedado eliminados.

Las reglas, de la carrera eran que un piloto quedaba fuera en el momento en que la parte trasera del kart de Verstappen quedaba a la altura de la parte delantera del suyo, por lo que cada rebase era definitivo.

Con información de EFE.

LECQ