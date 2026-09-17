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Max Verstappen Gana Carrera de Karts en el Circuito de Silverstone

El neerlandés, cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1, venció a 100 competidores en una carrera de karts

Max VerstappenFoto: Reuters | Archivo

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