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¡Baja en la Selección! Julián Quiñones Fuera de la Convocatoria de Rafa Márquez

El atacante mexicano fue una de las grandes figuras del Tricolor durante la pasada Copa del Mundo

Julián Quiñones durante un partido de la Champions League asiáticaFoto: X (@AlQadsiahEN)
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