¡Baja en la Selección! Julián Quiñones Fuera de la Convocatoria de Rafa Márquez

La primera convocatoria de Rafa Márquez como entrenador de la Selección Mexicana tendrá una baja muy sensible. Julián Quiñones, el máximo anotador de México durante la pasada Copa del Mundo, no será llamado para la Fecha FIFA de septiembre y octubre, esto de acuerdo con el reportero de TUDN, Gibrán Araige.

La información detalla que el delantero mexicano causará baja debido a una molestia muscular sufrida en el último partido con el Al-Qadisiya. A pesar de su buen momento con su club, Al-Qadisiya, Julián Quiñones no será parte de la convocatoria para los partidos ante Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile.

"Esta Fecha FIFA va a contar con una ausencia muy importante, Julián Quiñones será baja de la convocatoria de Rafael Márquez, porque en el último partido salió de cambio con una molestia muscular, será valorado en su club y se ha tomado la decisión de que haga la recuperación en su equipo", explicó Gibrán Araige.

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