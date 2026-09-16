¡Alerta en el Tri! Raúl Jiménez se Va Lesionado con los Wolves

Malas noticias de cara a la Fecha FIFA para la Selección Mexicana. En el partido de los Wolves contra Everton por la tercera ronda de la Carabao Cup, Raúl Jiménez salió lesionado al minuto 38 y de momento se desconoce la gravedad de la lesión.

El delantero mexicano fue titular, pero luego de una jugada en la que le robó la pelota a un futbolista rival, el canterano americanista sufrió un golpe en la rodilla izquierda. Enseguida el cuerpo médico de los Wolves entró al campo para revisar al atacante quien finalmente tuvo que ser sustituido.

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