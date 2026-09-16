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¡Alerta en el Tri! Raúl Jiménez se Va Lesionado con los Wolves

El delantero mexicano tuvo que abandonar el terreno de juego por una aparente molestia en la rodilla

Raúl Jiménez se emocionó por el efusivo recibimiento de los aficionados del WolverhamptonRaúl Jiménez se emocionó por el efusivo recibimiento de los aficionados del Wolverhampton. Foto: Getty Images
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