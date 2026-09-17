Agenda de las Concentraciones y Rodadas Programadas en la Ciudad de México

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para este 17 de septiembre de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 8 concentraciones, 3 rodadas ciclistas y 9 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este jueves en la capital del país.

La familia del periodista asesinado en Taxco, Guerrero, se concentrará a las 11:30 horas en la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y la Trata de Personas, en Río Pánuco 10, colonia Renacimiento, alcaldía Cuauhtémoc.

En Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Benito Juárez e Iztacalco, durante el día, trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social se concentrarán en Sección XXXII del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, en Calle 13 número 119, colonia Pro Hogar, alcaldía Azcapotzalco; Sección XXXIII del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, en Florines 9, colonia Ampliación Simón Bolívar, alcaldía Venustiano Carranza; Sección XXXIV del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, en Luis Carracci 12, colonia San Juan, alcaldía Benito Juárez y en la Sección XXXV del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, en Canela 558, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.

En Iztapalapa, ciclistas rodarán a las 19:45 horas desde Casa Rueda Libre, en Calzada Ermita Iztapalapa y Cuauhtémoc, colonia San Pablo, con destino al Vigilante de Ecatepec, en Ecatepec de Morelos, Estado de México.

En Cuauhtémoc, a las 21:00 horas, ciclistas rodarán de la Torre Caballito a un destino por confirmar.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para esta jornada, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX.

LECQ