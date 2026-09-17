No solamente son los ‘Ninis’, jóvenes que ni estudian ni trabajan, ahora los ‘Nininis’, jóvenes que ni estudian, ni trabajan, ni quieren hacerlo, han descubierto el duro rostro de la falta de oportunidades para un grueso sector de la población peruana, expuesta a actividades delictivas.

El ministro de Trabajo, Juan Sheput, dijo que en Perú hay un millón y medio de ‘Ninis’ y cuando menos medio millón de 'Nininis’.

Son jóvenes alejados del sistema educativo y del mercado laboral, caldo de cultivo que eleva los niveles de inseguridad ciudadana. Según reportes policiales, la mayoría de los sicarios son jóvenes entre 16 y 20 años.

El economista Jorge González Izquierdo aludió al desempleo juvenil como uno de los nichos donde nacen los ‘Ninis’.

"Si en la economía hay 6% de desempleo, la tasa de desempleo de los jóvenes entre 15 y 29 años es 11%, más del doble", aseguró.

Para un joven peruano conseguir empleo es un suplicio como lo refiere Emi Rojas, uno de ellos:

"Porque solicitan muchos requisitos, como, bastantes años de experiencia o bastantes trabajos que han tenido antes".

Roberto, se queja de lo mismo:

"Piden experiencia, cosas que nosotros no tenemos, ya que para eso buscamos el primer trabajo y sí es algo complicado, más que todo por la competencia".

Cada año, 300 mil jóvenes buscan incorporarse al mercado laboral. Pero las oportunidades son escasas. Según el Ministerio de Trabajo, el problema de los jóvenes se agrava por la elevada informalidad laboral que existe en el país. Otros componentes de la crisis son la deserción escolar y las brechas de género.

Con información de Ricardo Burgos.

LECQ