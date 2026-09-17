Internacional

‘Nininis’: Jóvenes que Ni Estudian, Ni Trabajan, Ni Quieren Hacerlo

Están alejados del sistema educativo y del mercado laboral, expuestos a actividades delictivas en Perú

Jóvenes abrazándose viendo un paisaje.Foto: Pixabay | Ilustrativa

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