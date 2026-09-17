Sociedad

Suspenden Suministro de Agua en 11 Colonias de Tijuana por Fuga en Acueducto

Personal del organismo realiza trabajos de reparación y dará a conocer cuando se recupere el suministro

CESPTFoto: N+

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