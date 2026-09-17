Suspenden Suministro de Agua en 11 Colonias de Tijuana por Fuga en Acueducto

Una fuga localizada en el acueducto Presa Rodríguez-Morelos provocó la suspensión del suministro de agua en 11 colonias de Tijuana, informó la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT).

El organismo detalló que la fuga se encuentra sobre el bulevar Agua Caliente, a la altura de Plaza Landmark, por lo que fue necesario suspender la operación del acueducto mientras se realizan los trabajos correspondientes.

Las zonas afectadas son Aviación, Marrón, Revolución, Río Tijuana Zona Poniente, Zona Urbana Río Tijuana, Sonora, Agua Caliente, Castillo, Centro, Zona Norte y una zona adicional reportada por el organismo.

Personal de la CESPT trabaja en la reparación de la infraestructura y mantiene seguimiento a las labores para restablecer el suministro.

La dependencia informó que dará a conocer a través de sus redes sociales la actualización sobre la recuperación del servicio.

Asimismo, los trabajos podrían generar afectaciones al tránsito vehicular en el área, por lo que se mantiene coordinación con el Ayuntamiento de Tijuana para facilitar la circulación mientras continúan las labores.

APG